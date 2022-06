Nuova foto spaziale dell'Etna, lo scatto di Samantha Cristoforetti

Nuova foto spaziale dell'Etna in eruzione. Stavolta lo scatto non è dell'astronauta catanese Luca Parmitano, che già tante immagini del vulcano ha regalato durante le sue missioni, ma di AstroSamantha, Samantha Cristoforetti, l'italiana in questo momento sulla stazione spaziale internazionale per la missione Minerva: «Qualcosa sta succedendo lì... l’eruzione dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa!» scrive l'astronauta italiana postando sul suo profilo Twitter una foto dell’Etna in piena attività. Nelle foto si vede la scia del fumo dell'Etna che si disperde verso Sud . Negli ultimi giorni anche il programma spaziale europeo Copernicus e i satelliti della Nasa hanno rilanciare varie immagini dell’Etna. Ieri l'emissione di cenere ha creato disagi anche in aeroporto e nella notte un nuovo avviso era stato emesso dall'Ingv per dispersione di cenere nello spazio aereo, ma prima dell'alba la sabbia nera si è fermato, mentre continua la fuoruscita di lava dal cratere di Sud-Est, con i fronti lavici più avanzati che si attestano a circa 2.100 metri.

Pubblicità

Looks like something is going on there…eruption of Mt. Etna, Europe's tallest active volcano.

L'eruzione dell'Etna vista oggi da quassù! #Italy #Sicily #MissionMinerva pic.twitter.com/urc0IarE0F — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 2, 2022

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA