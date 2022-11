OrientaSicilia: Oltre 60 mila studenti da tutta la Sicilia hanno affollato il padiglione 20 a Palermo

Si è appena conclusa la XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSiiclia, Fiera dell’Università e dei Mestieri: Prima Manifestazione sull'Orientamento Scolastico Universitario della Sicilia organizzata dall’Associazione ASTER:Oltre 60 mila studenti da tutta la Sicilia hanno affollato il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.

"Sono stati tre giorni meravigliosi, pieni di entusiasmo e grandissima gioia- spiega il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina- Rivedere migliaia di ragazzi fortemente appassionati e motivati a cercare di scoprire quale sia la loro giusta strada, ha riempito di gioia gli animi di tutti noi adulti: Espositori e Organizzatori.

Al di là e oltre l’allegria di stare in un contesto non strettamente scolastico, infatti, è apparso evidente il desiderio appassionato di prendere in mano la propria esistenza e di fare il possibile per dare una forma al proprio futuro nell’ambito professionale che, nell’economia della propria esistenza, acquisisce uno spazio sempre più rilevante. Domani mattina cambio di guarda con la Fiera della Scuola Media.

