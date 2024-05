Non solo nel Pil ma anche nel “progresso sociale” la Sicilia è tra le ultime in Europa

il dato

L'Isola con 75,9 ha l'indice più basso in Italia, contro il 99,3 di Trento e il 129,6 della Finlandia

Le Regioni italiane, in particolare il Sud, sono tra le ultime in Europa per il progresso sociale: a fare peggio sono solo le regioni dell’Est Europa e della Grecia. È quanto emerge dall’ultima edizione dell’indice di progresso sociale dell’Ue 2.0, presentato dalla commissaria europea per la Coesione, Elisa Ferreira, per misurare il progresso sociale a livello regionale andando oltre il solo Prodotto interno lordo (Pil).

L’indice utilizza dodici componenti e 53 indicatori socio-economici e ambientali, per riflettere meglio lo sviluppo e le esigenze della società, senza basarsi unicamente sul Pil.

«Da solo non basta, è probabilmente l’approccio più accettato e standardizzato per misurare lo sviluppo ma gli indicatori economici, sociali, ma anche quelli sul benessere, la percezione dei cittadini e la fiducia hanno tutti un ruolo da svolgere», ha evidenziato Ferreira, presentando il rapporto al Comitato europeo delle regioni. L’edizione 2024 del rapporto conferma che a livello europeo si osservano ancora disparità sociali importanti che variano tra le regioni del Nord e del Sud ed Est. A far meglio Finlandia (con un punteggio di 129,6), Danimarca (128,6), Svezia (128) e Paesi Bassi (122), mentre l’Italia con un punteggio di 88,4 si pone sopra a Bulgaria (60,8), Romania (63,4), Grecia (79,7), Croazia (79,9), Cipro (84,4) e Ungheria (84,9).

Su base regionale, la Sicilia si conferma maglia nera per l’adozione di politiche sociali, con un indice di progresso del 75,9 preceduta da Campania (80,0), Calabria (82,5) e Puglia (82,7). Tra le regioni in cui il progresso sociale è più avanzato la Provincia Autonoma di Trento con 99,3, Friuli-Venezia Giulia (97,5) e la Provincia Autonoma di Bolzano (96,9).