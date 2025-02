Ora ci sono anche i film vietati ai minori di 10 anni: la nuova categoria introdotta dal ministero

la novità

Dal 1° febbraio 2025 c’è una nuova categoria al cinema, stabilita dal ministero della Cultura: quella di «Opere non adatte ai minori di anni 10», con relativa icona. Le opere che rientrano in questa categoria sono sconsigliate, a giudizio della Commissione, per la visione da parte dei minori fino ad anni 10. Chi esercita la responsabilità genitoriale può decidere comunque di mostrare questi contenuti ai minori se lo ritiene opportuno.

Queste le classificazioni ad oggi in vigore: film per tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere non adatte ai minori di anni 10, opere vietate ai minori di anni 14, opere vietate ai minori di anni 18. La Commissione esamina i film e decide in base a contenuti sensibili: violenza, sesso, uso di armi, linguaggio e turpiloquio, uso di sostanze stupefacenti e alcol, discriminazione e incitamento all’odio. Esiste su questo un database consultabile sul web, sul sito del Mic.