Orto aziendale condiviso a Partinico: il primo ad occuparsene è il custode in pensione

L'iniziativa

L’iniziativa nasce dall’intuizione di due dipendenti di Magicmotorsport

Un fazzoletto di terra intorno alla sede dell’azienda trasformato in un gesto di cura collettiva: è quello di Partinico dove Magicmotorsport ha creato un orto aziendale condiviso. L’iniziativa nasce dall’intuizione di due dipendenti, Francesco e Salvatore Randazzo, mossi dal desiderio di offrire al padre, ormai in pensione, un’opportunità che potesse mantenerlo attivo. Quell’idea condivisa subito dai circa 100 dipendenti dell’azienda è diventata un orto rigoglioso che si estende nei terreni adiacenti alla sede, coltivato ogni giorno con passione proprio dal custode in pensione, che affianca le persone di Magicmotorsport.

Sono state messe a dimora oltre 500 piantine tra melanzane, pomodori, angurie ed erbe aromatiche, coltivate secondo pratiche naturali e biologiche, 200 alberi di ulivo che producono ogni anno «olio Magicmotorsport» oltre a girasoli che attirano le api, un insetto fondamentale per la salute dell’ambiente. L’orto sarà arricchito in breve tempo anche da arnie per la produzione di miele, un pollaio e fiori di campo e da un’area dedicata alla biodiversità. Il raccolto viene utilizzato dallo chef della mensa aziendale per le sue preparazioni quotidiane, mentre le eccedenze vengono condivise tra i dipendenti, promuovendo un’alimentazione sana e uno stile di vita sostenibile.