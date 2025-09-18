Papa Leone: «Parlare di obbedienza non è di moda, ma è un atto d’amore»

Vaticano

Il pontefice ha ricevuto in udienza alcune congregazioni religiose

«Oggi parlare di obbedienza non è molto di moda: la si considera una rinuncia alla propria libertà. Ma non è così. L’obbedienza, nel suo significato più profondo di ascolto fattivo e generoso dell’altro, è un grande atto d’amore”. Lo ha detto il Papa nell’udienza ad alcune congregazioni religiose ricevute oggi in Vaticano.

«Professata e vissuta con fede, essa traccia un cammino luminoso di donazione, che può aiutare molto il mondo in cui viviamo a riscoprire il valore del sacrificio, la capacità di rapporti duraturi e una maturità nello stare insieme che va oltre il ‘sentire’ del momento per cementarsi nella fedeltà. L’obbedienza è una scuola di libertà nell’amore», ha sottolineato Papa Leone.

