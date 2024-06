Premio Lympha-Raffaella Mandarano, presentato il bando per aspiranti imprenditrici

Catania

Parte da Catania la prima edizione del premio internazionale «Lympha, Raffaella Mandarano» per l’impresa femminile giovane, destinato alle aspiranti imprenditrici dall’età compresa tra i 18 e i 30 anni, in ricordo della manager scomparsa prematuramente lo scorso gennaio. Raffaella Mandarano era una donna di riconosciuta capacità e sensibilità ambientale e sociale, e durante la sua carriera ha portato avanti iniziative culturali e tecnologiche di alto livello. Chi vincerà il premio Lympha, presentato a Palazzo della Cultura, si assicurerà un percorso completo e d’eccellenza per creare la propria attività, per un valore di circa 5 mila euro. Il nome del premio richiama la dea delle fonti e dell’acqua alla quale nell’antichità ci si rivolgeva per mantenere la preziosissima risorsa idrica e preservare l’agricoltura.

Il premio prevede un percorso, della durata di quattro mesi, di incubazione-accelerazione personalizzato sulle esigenze della vincitrice da attivare in presenza in Sicilia o in Calabria, usufruendo di spazi in coworking, oppure parzialmente o totalmente on line. La partecipazione è gratuita e sia il form d’iscrizione che il bando con scadenza 14 luglio, è accessibile al sito www.associazionemandarano.orgLa cerimonia di premiazione si svolgerà a Catania il 3 ottobre 2024. A insindacabile decisione della giuria potrà essere assegnato un premio speciale al progetto più in linea con le idee di Raffaella Mandarano. Le idee imprenditoriali che potranno concorrere riguarderanno temi urgenti e a lei cari sin dai tempi della sua laurea in Ingegneria idraulica, e cioè i cambiamenti climatici e la tutela delle risorse idriche e ambientali, le energie rinnovabili, il digitale e l’ intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e la prevenzione medica, gli impatti sociali.