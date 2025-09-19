Premio Lympha–Raffaella Mandarano, prorogata al 30 settembre la scadenza per candidarsi alla seconda edizione

Imprese femminili

L’iniziativa, partita da Catania, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che abbiano una visione imprenditoriale ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico

È stata prorogata al 30 settembre 2025 la scadenza per partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’impresa femminile giovane; in palio c’èun programma di incubazione d’eccellenza del valore di oltre 10 mila euro e un premio in denaro di 2.000 euro.

L’iniziativa, partita da Catania, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che abbiano una visione imprenditoriale ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico. Il premio porta avanti l’eredità di Raffaella Mandarano, manager innovativa e instancabile promotrice di sostenibilità e progresso, prematuramente scomparsa nel gennaio 2024.

Il Premio, promosso dall’Associazione Mandarano e sostenuto da partner di rilievo come PROTEO Technologies, Etna Hitech – ora parte di Harmonic Innovation Group – Farmitalia, Originy e altri, ha già dimostrato di poter individuare e sostenere idee imprenditoriali dirompenti.

Anche per la seconda edizione, la vincitrice accederà a un percorso strutturato di 4 mesi di incubazione con il supporto diretto dell’Harmonic Innovation Hub e l’opportunità di entrare nell’ecosistema dell’innovazione del Mezzogiorno.

La finale si svolgerà a Catania il prossimo 10 ottobre 2025, e sarà assegnato anche un Premio Speciale al progetto che saprà meglio interpretare i valori di Raffaella Mandarano: sostenibilità ambientale, transizione digitale, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, ricerca scientifica, impatto sociale.