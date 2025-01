Saldi, il decalogo del Codacons per acquisti consapevoli

Sconti e insidie

Diffidare da sconti superiori al 50%, conservare sempre gli scontrini, non comprare da chi non espone il precedente prezzo e gli altri consigli dell'associazione consumatori

I saldi invernali 2025 non vedranno l’attesa impennata delle vendite e si manterranno invece all’insegna dell’incertezza, visto che le tasche degli siciliani sono già state svuotate dalle feste natalizie, con le speranze dei commercianti che rischiano di infrangersi di fronte a una realtà ben diversa. Lo afferma il Codacons.

«Non ci sarà alcun picco negli acquisti: il periodo dei saldi arriva a ridosso del Natale, con i budget delle famiglie già erosi dai rincari delle scorse settimane, come confermano anche i dati delle partenze – spiega Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons – I portafogli dei siciliani sono già vuoti dopo le feste di fine anno, e gran parte degli acquisti sono già stati anticipati alla settimana del Black Friday: rimane poco, e spesso niente, da destinare ai saldi».