Sicilia, la ricerca choc: uno studente su tre pensa di emigrare

Il futuro

i dati del primo report del Centro Studi Giuseppe Gatì

«In Sicilia meno opportunità di studiare e lavorare. Uno studente su tre pensa di andare via dalla regione». E’ quanto emerge da una ricerca i cui dati sono stati presentati in occasione della prima giornata del Festival “Questa è la mia terra e io la difendo”, organizzato dal Centro Studi Giuseppe Gatì a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento.

La manifestazione che anche quest’anno ha beneficiato della partnership accademica dell’Università LUMSA, ha ribadito il proprio impegno nella promozione del “diritto a restare”, presentando i dati del primo report del Centro Studi Giuseppe Gatì, inserito nel progetto MA.DRE – Mapping Dreams to Safeguard Students Choices.

Dall’analisi delle motivazioni che spingono i giovani ad abbandonare la propria terra, realizzata coinvolgendo oltre mille studenti (1.363) di alcune scuole superiori dell’Agrigentino, sono emersi alcuni temi trasversali, si legge in una nota.

«Le disuguaglianze, in particolar modo quelle territoriali – prosegue la nota -. Per il 79% degli studenti ci sono meno opportunità di studiare e trovare lavoro in Sicilia rispetto ad altre regioni d’Italia o all’estero (81,23% femmine, 75,36% maschi). Inoltre per il 40% degli intervistati, la qualità della vita in Sicilia è peggiore rispetto alle altre regioni italiane o all’estero, per il 24% si vive meglio in Sicilia, mentre per il 18% è più o meno uguale, il 18% non ha espresso opinione. E in futuro come sarà la Sicilia tra 10 anni? Per il 28% più o meno come adesso, per il 27% leggermente migliore, per il 15% leggermente peggiore, per l’8% notevolmente peggiorata mentre il 6% notevolmente migliorata. Il 16% non sa rispondere.

Restare o andare. Se non in Sicilia, dove? Il 26% pensa di spostarsi in un’altra città siciliana, l’8% pensa di rimanere in quella dove si trova mentre il 32% non sa ancora cosa farà. Sicuri di andare via il 34% degli studenti (il 10% all’estero e il 24% in un’altra regione italiana).