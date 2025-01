Stasera l’estrazione della Lotteria Italia: un siciliano su 10 ha acquistato un biglietto

l'attesa

Ecco come controllare se siete stati baciati dalla fortuna

Quest’anno la Lotteria Italia ha registrato un notevole incremento delle vendite. Sono stati venduti 8,6 milioni di biglietti, con un aumento del 28% rispetto all’anno scorso, quando furono acquistati 6,7 milioni di biglietti. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la rete capillare dei tabaccai.

Le regioni più “fiduciose”

Le regioni con il maggior numero di biglietti venduti sono: Lombardia: 16,4% (circa 1.410.400 biglietti); Lazio: 14,4% (circa 1.238.400 biglietti); Campania: 10,4% (circa 894.400 biglietti); Emilia Romagna: 9,3% (circa 799.800 biglietti); Piemonte: 7,2% (circa 619.200 biglietti). Segue la Toscana al 7,1% (circa 610.600 biglietti) – sottolinea Agimeg -. La Sicilia registra il 6,3% (circa 541.800 biglietti), mentre il Veneto totalizza il 6,2% (circa 533.200 biglietti). Le altre regioni registrano percentuali più basse: la Puglia si attesta al 4,9%, la Liguria al 2,4%, Umbria e Marche al 2,5%, l’Abruzzo al 2,3% e la Calabria al 2,2%. Tra le aree con i numeri più bassi troviamo il Trentino Alto Adige e la Sardegna (1,4% ciascuna), il Friuli Venezia Giulia (1,4%), la Basilicata (0,8%), il Molise (0,4%) e la Valle d’Aosta (0,2%).

Per controllare se il proprio biglietto è vincente, esistono diverse modalità: Sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: pubblica l’elenco completo dei biglietti vincenti; App My Lotteries: basta scansionare il codice QR del biglietto per verificare in tempo reale; Trasmissione televisiva: durante la serata dedicata vengono annunciati i premi principali.

La Lotteria Italia rimane uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani, una tradizione che ogni anno risveglia emozioni e sogni di vincita. Vediamo insieme tutti i dettagli dell’edizione 2024, dagli orari dell’estrazione ai premi, passando per le informazioni utili per controllare i biglietti.L’estrazione finale della Lotteria Italia si terrà il 6 gennaio 2025, come da consuetudine, durante la trasmissione televisiva dedicata ”Affari Tuoi”, condotta quest’anno dal bravo Stefano De Martino – segnala Agimeg -. L’orario di inizio delle operazioni di estrazione è previsto intorno alle 19,00, con i momenti clou in prima serata.

Offrirà premi più numerosi rispetto all’edizione precedente, grazie al consistente aumento delle vendite di biglietti ottenuto soprattutto grazie al lavoro di ADM e della rete dei tabaccai. Lo scorso anno, i premi di prima fascia includevano un primo premio da 5 milioni di euro e altri importanti premi da 2,5 milioni, 2, 1,5 e 1 milione di euro. In totale sono stati cinque i premi milionari distribuiti dalla Lotteria Italia dello scorso anno. Quest’anno, il numero dei premi sarà maggiore rispetto al passato, con un incremento complessivo del montepremi. Anche i premi di seconda e terza categoria saranno più numerosi: nella scorsa edizione sono stati assegnati 15 premi da 100.000 euro ciascuno e 190 premi da 20.000 euro ciascuno. Quest’anno, grazie al successo delle vendite, si prevede un’ulteriore crescita delle somme distribuite e del numero complessivo di biglietti vincenti.

I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per richiedere i premi. Per riscuotere un premio, è necessario presentare il biglietto vincente in originale presso: Sportelli della Banca d’Italia; Uffici postali abilitati; Uffici ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). È possibile richiedere l’accredito tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti (per importi inferiori a 3.000 euro). Le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione e non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi.Nonostante l’attenzione mediatica, non tutti i vincitori riscuotono i premi. Negli ultimi anni, sono stati lasciati nelle casse dello Stato circa 31 milioni di euro. L’edizione del 2008 è passata alla storia perché non fu riscossa una vincita da ben 5 milioni di euro.