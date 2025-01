Topolino: “Sugnu esaurito”! Vendita record in Sicilia e ora si chiede la ristampa

Fumetti

Il numero 3608 in dialetto ha letteralmente sbancato le edicole e i siti online dove si sono registrati anche prezzi da speculazione

Domanda nel primo pomeriggio di ieri ad alcuni dei pochissimi edicolanti rimasti in città: «Scusi, una copia di Topolino in catanese?». «Signora e lei la cerca ora? Avi ca finiu. Ieri mattina, alle 7,30, me li sono trovati già qui davanti, tutti in fila per l’acquisto». E così nel giro di qualche ora a Catania, ma a quanto pare anche nel resto della Sicilia, gli edicolanti hanno rivissuto le emozioni dei tempi d’oro, quando le copie dei giornali, quotidiani in particolare, si vendevano a blocchi.

Anzi c’è di più. L’anziano edicolante della parte alta di viale Vittorio Veneto ha lamentato di averne ricevuto soltanto 13 copie e quando la giornalista, che si presenta al suo cospetto per averne una, fa qualche domanda sul perché di quel numero così esiguo, si limita a dire: «Guardi lasciamo perdere, proprio con una giornalista non voglio parlare di questo sistema della distribuzione». Amen. L’edizione speciale 3608 di Topolino, ideata per la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, che ricorre ogni 17 gennaio, ha smosso un immaginabile numero di lettori o di semplici curiosi. Ma vuoi mettere poter collocare in libreria quella storia inedita di zio Paperone senza coppola ma in salsa sicula? Il passa parola è stato d’obbligo: «Ma tu l’hai trovata?». Il collega giornalista chiama a Palermo ad un altro collega per cercarla. Niente da fare e allora ripiega sull’online al modico costo di 15 euro. Poi arriva l’amica che non senti da un po’: «Ciao come stai? Ma non è che mi potresti procurare una copia?». Ma di cosa? Di una “Divina Commedia” con rilegatura bodoniana o di qualche edizione particolarmente datata del “Gattopardo” di Tomasi da Lampedusa?. Eh no! Qua stiamo parlando di Topolino marca Lioutru che udite, udite è “volato” su ebay a prezzi stratosferici: il cofanetto degli storici personaggi di Walt Disney (gli altri tre tomi sono in milanese, fiorentino e napoletano) ha già toccato i 300 euro a fronte dei 3,50 euro a copia. E sicuramente un compratore, non necessariamente un collezionista, l’avrà trovato e forse senza neanche troppe difficoltà.

E anche sul sito di Panini.it, le versioni delle copie in dialetto sono andate sold out, con grande disappunto di chi, anche su quella pagina Facebook, “denuncia” lo scarso numero di fumetti messi in vendita.