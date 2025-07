Torna BMA LAND: spettacoli, laboratori e solidarietà per Banco Alimentare della Sicilia ODV

Nel Catanese

Dal 25 luglio al 1° agosto

Dal 25 luglio al 1° agosto, Palazzo Vigo a Torre Archirafi si trasforma in un villaggio dell’arte, della musica… e della solidarietà. È BMA LAND 2025, il festival ideato e diretto da Accademia BMA – Accademia del Musical, con il patrocinio del Comune di Riposto in collaborazione con ASI Catania – Sicil Tour srl, che unisce spettacolo e impegno civile sostenendo l’Opera di Banco Alimentare della Sicilia e premiando, così, l’attenzione verso quanti si trovano in difficoltà.