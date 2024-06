“Un Goal per la Solidarietà”, i 30mila raccolti all’associazione Thamaia e alla Caritas

Solidarietà

A Catania con la "partita contro il femminicidio"

Sono stati consegnati all’all’associazione per la lotta alla violenza sulle donne Thamaia e alla Caritas diocesana 30.265,57 euro raccolti dall’edizione 2024 di «Un Goal per la Solidarietà – Una partita contro il femminicidio» che si è giocata lo scorso 24 aprile a Catania. La consegna è avvenuta sul lungomare di Aci Trezza sul luogo dove quasi tre anni fa è stata uccisa dall’ex fidanzato la 26enne Vanessa Zappalà, alla presenza del padre della giovane. “Sono felice di essere qui stamattina – ha detto Carmelo Zappalà – e spero che questo momento possa essere d’esempio”.

«Quello di oggi – ha commentato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno – è un momento di buonissima politica: ovvero, quella che si occupa di un problema tangibile e che scende in campo in tutti sensi. Sia sotto il profilo economico patrocinando una manifestazione di questa portata e anche in campo con tantissimi presidenti dei consigli regionali d’Italia per un problema che non è solo siciliano, ma mondiale».«Oggi si è chiuso un cerchio – ha osservato il patron della manifestazione, Luca Napoli – una magia che si è ripetuta per la sedicesima volta e siamo davvero felici di avere raccolto grazie all’apporto di tutti, istituzioni, scuole e provveditorato, forze dell’ordine, una cifra che viene messa a disposizione dell’associazione Thamaia e della Caritas diocesana. Il mio grazie alla città di Catania».