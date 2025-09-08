Uno studente su quattro si sente escluso dalla scuola. L’indagine dei Salesiani

I dati

Al via i progetti per combattere l’abbandono scolastico

Settembre segna il ritorno tra i banchi e, se per l’84% degli studenti la scuola è importante per il proprio futuro (il 61% indica “molto”) e più della metà afferma di andarci volentieri (ma quasi 1 su 4 dissente), al 14% capita – molto o abbastanza – di pensare che sarebbe meglio interrompere gli studi (e un ulteriore 15% non è pienamente convinto di continuarli, per un totale di 3 su 10 debolmente legati alla scuola), mentre per 1 su 4 è molto o abbastanza forte il sentimento di essere escluso dalle attività proposte a scuola. È la fotografia scattata dall’indagine condotta da Salesiani per il sociale, rete associativa impegnata nell’accoglienza, nell’educazione e nella tutela di bambini e ragazzi vulnerabili, per rafforzare gli strumenti per sostenere maggiormente quelli che vivono situazioni di disagio.L’impegno della rete associativa Salesiani per il sociale, infatti, è volto ad offrire un aiuto concreto per favorire il coinvolgimento e il benessere degli studenti e combattere l’abbandono scolastico, che – sebbene in calo – resta superiore alla media Ue (9,5%) e ancora lontano dal traguardo di meno del 9% fissato dall’Ue per il 2030.