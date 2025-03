Yuri Pennisi: una lettera al papà che vorrei essere

Pensieri

L'influencer e atleta riflette sulla mancanza della figura paterna nella sua vita e su come questa esperienza lo abbia plasmato, definendo il tipo di padre che aspira a essere

In occasione della Festa del papà, Yuri Pennisi, noto atleta catanese, ha condiviso una lettera toccante che ha commosso il web. In essa, l’influencer riflette sulla mancanza della figura paterna nella sua vita e su come questa esperienza lo abbia plasmato, definendo il tipo di padre che aspira a essere. Pennisi non ha mai nascosto il suo difficile rapporto con il padre, un’assenza che ha lasciato un vuoto profondo nella sua vita. Tuttavia, anziché lasciarsi sopraffare dal rancore, ha scelto di trasformare questa mancanza in una fonte di ispirazione. Nella sua lettera, Pennisi sottolinea come la sua esperienza lo abbia portato a comprendere l’importanza della presenza e dell’amore incondizionato, valori che intende trasmettere ai suoi futuri figli. “Ho capito che la vera fortuna è godersi gli attimi di vita con chi ami, soprattutto se chi ami è parte della tua famiglia”, scrive l’influencer, evidenziando come la mancanza di questi momenti preziosi nella sua infanzia lo abbia reso consapevole del loro valore inestimabile.