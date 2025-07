Acireale Calcio, le accuse del ds Minguzzi: «La società è inadempiente»

Squadre e questioni

Lo sfogo dell’ex dirigente granata. «Ho ricevuto soltanto due mensilità, dopo la salvezza immaginavo un epilogo diverso. C’è uno scollamento tra il club, la città e i tifosi»

In punta di piedi e con un velo di tristezza, senza sbattere la porta ma in modo perentorio. E’ così che Enzo Minguzzi ha lasciato Acireale e l’Acireale all’indomani della tribolata salvezza e da allora riferisce di essere rimasto amareggiato, non solo per gli stipendi in arretrato che si sarebbero accumulati, cinque sui sette complessivi da contratto, ma anche per non avere più sentito alcun membro della società granata. «Abbiamo fatto di tutto per cercare di retrocedere, ma non ci siamo riusciti», dice con un pizzico di ironia il manager romagnolo che ha un rammarico su tutti, «sono andato via e non ho potuto salutare i miei collaboratori», aggiunge contrariato, ricordando che, di fatto, il periodo durante il quale è rimasto ad Acireale è stato a sue spese.

«Se si considera che il mio contratto era per sette mesi – precisa Minguzzi – e me ne sono stati pagati appena due è facile comprendere come sia andata. Ho ricevuto gli stipendi di novembre 2024 e gennaio 2025; poi nulla e da qui ho compreso che non sarei stato confermato. Durante la mia permanenza ad Acireale mi sono attivato per fare arrivare elementi che potessero risultare utili alla causa e ritengo di essere riuscito in tal senso. Mi piace ricordare Vasil, determinante ai fini della salvezza, non solo per avere messo a segno un gol e propiziato il secondo, quello di Mokulu. Sul mercato ho trovato un grande bomber ed ho sofferto per come veniva sfruttato l’organico, a mio avviso in maniera non adeguata».Ancora Minguzzi: «Con lo stesso presidente, a riguardo e non solo, ho avuto qualche incomprensione e spesso ci siamo scontrati, anche se devo dire che in occasione della partita della salvezza è stato un moltiplicarsi di baci e abbracci che lasciavano preludere altro. Dopo, però, il nulla, nessun contatto. Un atteggiamento che ritengo un tantino ingeneroso – sottolinea l’ex ds – considerato che in fase di mercato sono stato io a mettere la faccia, perché molti calciatori non volevano venire ad Acireale, per motivi che non sto qui ad indicare ma che possono essere facilmente intuiti».

Il ds ammette: «Immaginavo, per la verità, un epilogo diverso e, pur rispettando le scelte del presidente, non posso esimermi dal manifestare la mia amarezza dinanzi ad una conclusione che non tiene conto dei rapporti umani. Evidentemente mi sono sbagliato rispetto ad alcune valutazioni, fermo restando il presidente ha tutto il diritto di operare le scelte che ritiene più valide.