Risparmiare acqua: piccoli gesti, grandi benefici

Acqua

Dal chiudere i rubinetti al riutilizzo. Strategie per un consumo consapevole dell'acqua potabile e il rilevante impatto sui costi e sull'ambiente

Risparmiare acqua è importante e fondamentale, anche perché questa preziosa risorsa non è mica inesauribile. Ecco, dunque, che imparare a ridurre gli sprechi partendo dai piccoli gesti quotidiani per un consumo razionale e consapevole dell’acqua potabile che ha benefici tangibili sull’ambiente e sulla bolletta.

Vediamo insieme quali potrebbero essere questi piccoli gesti da far diventare buone abitudini. Il primo è forse il più scontato: chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti o ci si rade. Un’accortezza che potrebbe permetterci di risparmiare anche 5 litri d’acqua al minuto. Stiamo attenti anche ai tempi morti in doccia: capita spesso, anche perché è veramente bello e soddisfacente, perdersi nei pensieri sotto il getto d’acqua calda ma bisogna tenere presente che ogni minuto passato nella doccia consuma dai 6 ai 10 litri d’acqua, per questo è molto importante stare attenti al tempo che utilizziamo per lavarci, tenendo presente questo dato forse riusciremo anche ad arrivare più puntuali al lavoro.

Un consiglio utile potrebbe riguardare anche la cassetta del water: quelle tradizionali hanno una capacità di 12 litri ma i modelli in commercio permettono di scegliere tra un getto da 6 e uno da 12 a seconda delle necessità, per un risparmio idrico di circa 26mila litri di acqua all’anno.

Non solo piccoli gesti, ma anche piccoli e utili consigli. Come quello di installare rubinetti areati, che consentono di risparmiare acqua pur mantenendo la stessa pressione e dimezzando i consumi. Inutile ribadire, poi, che bisogna prestare attenzione ad eventuali guasti ed evitare spreco inutile d’acqua. Ed ancora una buona abitudine: lavatrice e lavastoviglie si “fanno” solo a pieno carico. Un’accortezza comporterà un risparmio di elettricità e di diminuire i consumi d’acqua di 8mila litri all’anno.