Pirrè: «Noi a sostegno degli imprenditori dal 1920, ecco perché conviene associarsi a Confagricoltura»

Presidente Pirrè, perché un imprenditore agricolo dovrebbe associarsi a Confagricoltura?

Un imprenditore che decide di associarsi a Confagricoltura sceglie di entrare a far parte della più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole, con una ramificata rete professionale, impegnata, con una strategia condivisa per dare alle imprese associate tutela, informazione di settore e servizi innovativi e di qualità.

Siamo presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso le Federazioni regionali, le Unioni provinciali, gli Uffici di zona e le Delegazioni comunali (oltre 2.200 uffici), nonché attraverso le Federazioni di categoria, a cui fanno capo i sindacati regionali e provinciali di categoria, e le Federazioni di prodotto, che inquadrano le corrispondenti sezioni regionali e provinciali di prodotto.

Operiamo per lo sviluppo delle aziende agricole e del settore primario in generale, a beneficio della collettività, dell’economia, dell’ambiente e del territorio (favorendo l’accesso all’innovazione delle imprese, alla sostenibilità delle pratiche agricole e alla competizione delle aziende sui mercati interni e internazionali), per la salvaguardia del reddito degli agricoltori, per l’evoluzione della normativa di settore e per la semplificazione, per il superamento dei gap strutturali e dei freni alla competitività; per il libero accesso ai mercati; per la riorganizzazione del sistema produttivo in un’ottica di aggregazioni e reti, per la crescita di filiere intersettoriali; per la tutela del made in Italy.

Alla base dell’azione sindacale c’è il sistema di valori, definiti dal Codice Etico di Confagricoltura, che anche le aziende associate devono far proprio e rispettare, perché indicano l’identità associativa della Confederazione.

Può darci qualche numero?

24 sezioni di prodotto che riuniscoo le corrispondenti sezioni regionali e provinciali, 167.658 imprese agricole assuntrici di manodopera, 240.985 imprese agricole diretto coltivatrici - lavoratori autonomi, 295.000 contoterzisti, manutenzione del verde, concedenti a mezzadria e colonia, soccidanti 2/3 del totale delle imprese del comparto; 61.897.407 di giornate di lavoro (di cui oltre 24 milioni con delega sindacale), 525.028 lavoratori assunti, oltre il 45% della produzione lorda vendibile, 61,5 miliardi di euro di plv agroforestale, 34 miliardi di euro di valore aggiunto, 1/3 della SAU (Superficie Agricola Utilizzabile).

In quali sedi istituzionali opera Confagricoltura?

Confagricoltura opera in tutte le principali sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, direttamente collegate all'agricoltura o attinenti al settore, come il CNEL, il COPA - Comitato delle organizzazioni agricole europee, il GEOPA - Coordinamento europeo delle organizzazioni datoriali, e il CES - Comitato economico e sociale europeo. È parte attiva di tavoli di concertazione fra parti sociali e Governo. I contratti collettivi nazionali e provinciali per operai, impiegati, dirigenti agricoli e il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del verde da sempre vengono stipulati rispettivamente nella sede nazionale e in quelle provinciali di Confagricoltura.

Confagricoltura Ragusa è sempre molto attiva con iniziative a sostegno dei Soci. Può citarcene qualcuna?

Nella consapevolezza di rappresentare chi crea ricchezza nel settore primario in un territorio importante e strategico per l’agroalimentare siciliano e italiano, con produzioni ortofrutticole e lattiero-casearie di eccellenza, portiamo avanti iniziative che non solo formano e danno strumenti operativi agli imprenditori agricoli associati, ma che puntano a innescare processi di ibridazione virtuosa tra aziende agricole, istituzioni e comunità locali. Per sostenere, ad esempio, l’autoproduzione energetica, stiamo fornendo il necessario supporto tecnico altamente qualificato ai nostri Associati per la realizzazione di impianti aziendali di biogas. Inoltre abbiamo promosso la nascita della prima comunità energetica agricola italiana di autoconsumo collettivo, in collaborazione con Bapr ed Enel X, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 200 kW e della piattaforma tecnologica per la gestione della comunità energetica. Di recente abbiamo organizzato un ciclo di incontri con i candidati ragusani al Parlamento regionale e nazionale per consegnare loro le priorità del nostro tessuto economico dalla viva voce di chi ogni giorno produce lavoro e benessere nella nostra terra. Siamo impegnati anche in attività di pubblico interesse. Grazie ai fondi raccolti con la nostra Onlus, abbiamo donato al comune di Scicli un defibrillatore. Durante la pandemia, abbiamo messo su un sistema di solidarietà che ha permesso di dare ristoro a tante famiglie in difficoltà con i migliori prodotti ortofrutticoli donati dai nostri imprenditori. Nei mesi scorsi, in collaborazione con l’Asp di Ragusa, abbiamo realizzato una campagna per la prevenzione del tumore al seno, con degli incontri in azienda tra i medici del Breast Center e le lavoratrici. Insomma siamo al servizio delle imprenditrici e degli imprenditori ragusani a 360 gradi, promuovendo processi virtuosi per lo sviluppo della nostra economia e della nostra comunità.

