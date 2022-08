Pozzallo non è solo estate: «Destagionalizzare è il nostro obiettivo»

«Il nostro è una cartellone estivo che guarda ai gusti e agli interessi di tutti». Così Raffaele Monte, vicesindaco e assessore al Turismo e Spettacolo di Pozzallo, spiega le scelte adottate dall’amministrazione comunale per l’estate pozzallese 2022.

«Ci sono iniziative di diverso genere e pensate per tutte le generazioni - continua Monte - dai deejay al teatro passando per i grandi eventi di caratura nazionale. Un’iniziativa, in particolare, sarà rivolta ai disabili e mi piace sottolinearlo perché questa sarà un’estate per tutti, nessuno escluso». L’amministrazione comunale, insediatasi a giugno, è riuscita a mettere su, in poco tempo, un cartellone interessante facendo anche molta attenzione alla spesa, ma Raffaele Monte guarda già al futuro. «Non si può e non si deve fare turismo solo con gli spettacoli - dice ancora il vice-sindaco - ma occorre creare un sistema per promuovere al meglio Pozzallo e lo si deve fare con il coinvolgimento di tutti gli attori che operano in città».

«Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di destagionalizzare il turismo, la nostra città deve essere appetibile tutto l’anno, ma a questo risultato possiamo arrivare solo attraverso la collaborazione di tutti, enti, associazioni e privati che vogliono contribuire alla crescita di Pozzallo». Insomma, la strada è già tracciata.

