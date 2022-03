Amarazita, l'amaro d'amore dai frutti di Sicilia

Amarazita è un amaro prodotto esclusivamente nella meravigliosa Sicilia. Per la preparazione di questo amaro è fondamentale la macerazione di erbe e radici sminuzzate in una soluzione idroalcoolica per vari mesi in camere oscure. Il preparato viene poi fatto decantare per acquistare limpidezza e successivamente è unito al distillato di rum. Il rum è l’acquavite che si ottiene dalla distillazione della canna da zucchero. Noi scegliamo il migliore, quello più pregiato, il rum agricolo, che viene prodotto partendo dalla distillazione di tutto il succo della canna da zucchero.

Amarazita è infatti prodotto secondo un rigido protocollo di produzione, solo rum bianco caribbean e succo limpido di “Arancia Rossa di Sicilia IGP” fino ad ottenere un grado alcolico di 25 gradi. L’amarazita si presenta di un colore rosso corallo brillante, con sentori di fiori e frutta, morbido al palato e piacevolmente amaro. La gradazione alcolica viene abbassata per infusione alchemica senza contatto delle bacche e piante officinali con il rum per circa 30 giorni ad una temperatura di 38/40 gradi. Successivamente lasciato riposare per sei mesi in un contenitore di acciaio. Il grado alcolico viene stabilizzato a 25 gradi affinché le caratteristiche eupeptiche delle piante officiniali utilizzate in Amarazita vengano messe in risalto.

«La nostra storia – ha detto Carmelo Grippaldi Master distiller della Ficodì srl Sicilian Spirits & Co. - comincia nel ’98, in un grazioso paese dell’entroterra siculo, Gagliano Castelferrato. E’ servito l’intuito, la grinta e la passione per far sì che, dal primo e autentico liquore di ficodindia caratterizzato da un’esclusiva formulazione e dalla nobiltà del suo retrogusto, nascesse Ficodì, un’azienda che, da lì a poco, avrebbe rivoluzionato la tradizione liquoristica siciliana. Ficodì dispone di frutteti di alta qualità coltivati con equilibrio e nel pieno rispetto di un territorio caratterizzato dall’alternarsi di colline verdi e aspre alture. Il raccolto, destinato alla produzione di tutti gli spirits è trasformato e confezionato da un’azienda che grazie alla combinazione di soli ingredienti naturali, dà vita a dei prodotti divenuti emblema dei sapori mediterranei, sempre più apprezzati e riconosciuti per la loro unicità! Ficodì Sicilian Spirits & Co, nasce per educare ad un consumo responsabile e di qualità degli Spirits. Attraverso semplici ma rigidi protocolli di produzione, si pone un obiettivo: "Bere responsabilmente con gusto".

