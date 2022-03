Ecco l'Amaro Mènnula, l'unico alle mandorle di Sicilia

È da erbe aromatiche come l’artemisia, il citrus e la gentiana sposate alle meravigliose mandorle siciliane che nasce Mennula l’amaro digestivo più buono di Sicilia. Ménnula è un amaro dal carattere siciliano l’unico amaro d’erbe alle mandorle di Sicilia.

Pubblicità



Color ambra, con riflessi color mattone. Offre all’olfatto intensi profumi, costituiti da erbe aromatiche e balsamiche con l’aggiunta della mandorla siciliana. Il palato è caldo e gradevolmente amareggiante, corposo e caratterizzato da una buona persistenza che ritorna sul naso. Esprime il massimo se servito molto freddo. Prodotto utilizzando molteplici erbe aromatiche e officinali, come l’artemisia,il Citrus Sinesis e la Gentiana,il tutto arricchito dalla bontà della mandorla siciliana.

L’amaro digestivo Mennula si rivela complesso e particolarmente aromatico, tanto al naso quanto al palato. È ottenuto seguendo un’antica ricetta, che risale alla fine del XIX secolo. Ottimo come digestivo a fine pasto.



L’Amaro Mennula è prodotto da Bedduviddi Bottega Siciliana e nasce dalla grande passione, dei suoi fondatori, per la meravigliosa e misteriosa terra della Sicilia. La cultura enogastronomica per uno dei luoghi più apprezzabili ed incantevoli del mondo ha spinto i fondatori ad aprire questa graziosa bottega situata in uno dei borghi etnei più affascinanti del luogo, Valverde di Catania.



E’ stata l’energia e l’entusiasmo di due giovani ed intraprendenti ristoratori, Antonio Rosano e Giovanni Samperi, a dare la spinta per credere sul valore e sulla qualità che la Sicilia offre in tutte le sue sfaccettature. E dopo aver maturato anni nella ristorazione tradizionale sono riusciti a conciliare in un’unica nota armoniosa la passione per il proprio lavoro con la continua ed instancabile ricerca della qualità per il buon cibo popolare siciliano e i sorrisi della gente non accontentandosi solo di costi e benefici ma preoccupandosi soprattutto del cliente.



Da Bedduvddi Bottega Siciliana ci sono solo prodotti di alta qualità, che rispettano in ogni particolare e dettaglio la tradizione della cucina sicula. “I nostri prodotti agroalimentari tradizionali – spiegano - sono ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore a 25 anni. Scegliamo solo i maestri artigianali per realizzare i propri prodotti creando opere di inestimabile valore per il gusto scommettendo su ciò che crediamo di più e cioè la soddisfazione dei nostri clienti l’unico ingrediente sano e genuino delle nostre ricette siete proprio voi!”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA