«Una testata sempre al passo coi tempi e che è destinata a vivere per sempre»

La Sicilia rappresenta 77 anni di storia, raccontati da un giornale indipendente e credibile, capace di testimoniare grandi fatti di cronaca e di politica e, contemporaneamente, narrare la vita di tutti i giorni di una delle regioni più belle e “difficili” del nostro Paese. Le nostre famiglie editoriali sono sempre state vicine , accumunate dagli stessi principi e valori, e dal rispetto per i nostri lettori, i nostri dipendenti e collaboratori: ci piace immaginarci come parte di ogni singola famiglia, per la quale vogliamo essere un momento di riflessione e informazione.

In questo periodo storico di transizione anche La Sicilia sta affrontando un importante processo di trasformazione verso un futuro sempre più digitale, premiata dalla fedeltà dei suoi lettori, che apprezzano una testata sempre più al passo con i tempi e le loro esigenze, proiettata verso il futuro dell’informazione, che si adegua costantemente allo sviluppo delle nuove tecnologie, per mantenere il proprio ruolo di leadership nel suo territorio.

Il contesto di difficoltà internazionale che ha sdradicato molte delle nostre certezze mi rende sempre più convinto dell’importanza di un’informazione di qualità, che garantisca il diritto di tutti, e che rappresenta le fondamenta di ogni Nazione.

E per questo sono convinto che i giornali come La Sicilia non siano destinati a morire, ma a vivere per sempre.

*Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali

