La Rima della Qualità

Arte del Cibo

Il Molino Gaetano Roccasalva di Modica: una tradizione di eccellenza nel grano duro incontra una nuova sfida con la Linea Pizza, offrendo una gamma variegata di prodotti di alta qualità. Scopri la storia di cinquantacinque anni di passione e innovazione nel settore molitorio.

Fa rima con qualità la storia del Molino Gaetano Roccasalva di Modica: una tradizione che dura da oltre mezzo secolo, un viaggio attraverso l’eccellenza nella produzione di semole di grano duro di alta qualità che oggi accoglie una nuova sfida entusiasmante: il lancio della Linea Pizza. Questa nuova proposta si unisce alla già ricca varietà di prodotti che spaziano dal grano duro per la pasta e la panificazione, al grano tenero e alla selezione Bio, confermando l’impegno del molino nella qualità e nella soddisfazione delle esigenze dei consumatori.

Sin dal 1967, anno di nascita del primo impianto a Comiso, seguito dall’ampliamento del 1990 a Modica, Molino Gaetano Roccasalva ha dimostrato un profondo legame con il territorio siciliano e un costante impegno verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Una lavorazione attenta e genuina che vede impegnato personale altamente qualificato: le linee specifiche di Molino Gaetano Roccasalva sono destinate a soddisfare le esigenze quotidiane dei consumatori finali e tutti i prodotti “escono” dal molino solo dopo aver superato un’attenta fase di controlli in accettazione, in fase di macinazione e prima della spedizione dal magazzino, grazie anche al laboratorio interno che dispone di macchinari all’avanguardia e di personale altamente specializzato.

Il 2024 si è aperto con un’importante novità: le nuove farine della Linea Pizza. Tre blend differenti tra di loro ma accomunati dall’altissima qualità e dal processo di produzione attento sin dal primo passaggio, quello della scelta dei grani da cui vengono estratte le farine.

Tre farine diverse, a partire dalla “Pizza Bianca”, adatta per la preparazione di pizze alte e soffici come quella in pala. Restituisce un impasto resistente e molto idratato, e può essere utilizzata come sostegno alla farina di base per i processi con cella di fermo – lievitazione.

Poi la “Pizza Rossa”, pensata per pizzerie e pizzaioli che utilizzano lievitazioni lunghe. Ideale per la preparazione di pizza napoletana, pizza in pala e con impasto biga, tutte pizze alte, soffici e facilmente digeribili, con impasti a lunga lievitazione. È caratterizzata da un’alta percentuale di proteine (> 13%) che determina un’alta quantità di glutine (>12%).

E infine la “Pizza Gialla (tipo 1)”, ricca di nutrienti naturali, vitamine e sali minerali. Una farina semi-integrale ché contiene oltre al cuore del chicco anche le parti più dolci ed esterne. È ideale per impasti forti, compatti ed elastici e per la preparazione di impasti molto idratati a media e lunga lievitazione come l’impasto per la pizza napoletana. Per tutte le sue caratteristiche, ha un profumo ed un sapore caratteristico che ricorda il profumo del grano.

Il nuovo impianto di produzione, inoltre, è dotato di strumenti all’avanguardia e di personale altamente specializzato, consente un costante lavoro di ricerca e sviluppo attraverso prove di panificazione e pastificazione continue. Oggi l’azienda dispone delle migliori tecnologie presenti sul mercato, tra cui decorticartici e selezionatrici ottiche, il tutto coadiuvato dal laboratorio interno.