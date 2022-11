“Adelfio”, qualità, tradizione e innovazione

Da quasi un secolo c’è un’azienda che dal piccolo borgo di Marzamemi porta avanti una filosofia semplice ma efficace: prodotti a chilometri zero, tanta tradizione nella loro trasformazione che si mischia con la giusta innovazione per andare incontro anche alle mode del momento. E’ l’azienda Adelfio, nata nel 1931 a Marzamemi, il piccolo borgo marinaro di Pachino, in provincia di Siracusa.

Una storia che affonda le sue radici nella grande tradizione delle tonnare: quella di Marzamemi era la seconda più importante di tutta la Sicilia e si pescava tonno rosso e tonno del Mediterraneo. In 92 anni di storia sono cambiate tante cose: l’azienda fondata da Gaetano Adelfio era strettamente legata alla tonnara di Marzamemi sia per la commercializzazione del tonno fresco sia per la trasformazione del tonno nelle latte e nei barili di legno. Nel settore della trasformazione, il principale prodotto era rappresentato dalla bottarga di tonno rosso e dal tonno salato. Solo dopo arriverà una nuova linea di ittico molto apprezzata dal pubblico, che ha premiato e premia tutt’oggi la scelta fatta da Gaetano negli anni sessanta. A fine secolo, poi, Adelfio lancia sul mercato i primi vasi e le prime latte di tonno e di pesce azzurro sott’olio. Arriverà anche il momento dei vegetali. Neanche a dirlo del pomodoro ciliegino, con il fiore all’occhiello rappresentato dalla “salsa di ciliegino nelle bottigliette tradizionali da 33cl” e “dal ciliegino secco in flow pack da 250g”.

Prodotti di qualità, dunque, e scelta resa difficile da un’offerta variegata che accontenta veramente tutti i gusti. Da chi è alla ricerca dei sapori di una volta a chi vuole assecondare i propri gusti naturali.

E’ chiaramente il pesce il prodotto più commercializzato: tonno e pesce azzurro soprattutto. Le principali parti del tonno trasformate dall’azienda Adelfio sono: la bottarga di tonno rosso, la ventresca di tonno rosso e di tonno del mediterraneo in olio di oliva, i filetti di tonno rosso e di tonno del mediterraneo, la buzzonaglia.

La bottarga di tonno è il nome dato alla sacca ovarica del tonno, sottoposta a un processo di trasformazione di salatura del prodotto. La ventresca di tonno è la parte più vicina allo stomaco del tonno. E’ per tale motivo che risulta essere più grassa e più morbida. Il grasso del tonno è ricco di omega3, un antiossidante naturale. I filetti di tonno vengono ottenuti dalla parte laterale del tonno. Filetti che l’azienda propone sul mercato sia sotto sale “a tunnina salata” che sott’olio nei vasi vetro e nelle latte. I filetti di tonno sott’olio in vaso vetro da 200g sono anche proposti in quattro varianti: tonno con cipolla, tonno con pistacchi, tonno con mentuccia- uva passa -pinoli e tonno con pomodoro ciliegino. Dai filetti di tonno si ottiene anche la bresaola di tonno “mosciame di tonno”. La buzzonaglia è la parte più vicina alla lisca del tonno.

Le principali tipologie di pesce azzurro lavorate sono invece acciughe, alici, sgombro e ricciola.

Le acciughe sono proposte sul mercato sia nelle latte sotto sale (dove il pesce è intero e quindi deve essere pulito e sfilettato prima dell’uso in cucina o prima di degustarlo) che nei vasi ermetici (vasi tradizionali delle conserve alimentari) sott’olio di oliva.

Le alici sono una tipologia di pesce azzurro simile alle acciughe. Tuttavia, si differenziano dalle acciughe in quanto hanno un colore più chiaro, una taglia più piccola e un sapore più corposo.

Sono proposte sul mercato in vaso vetro tipo ampolla in tre varianti: alici con pistacchio, alici con pomodoro ciliegino e alici con capperi.

Lo sgombro è il fiore all’occhiello della linea pesce azzurro dell’azienda Adelfio: è proposto sia in latta con olio di semi di oliva che in vaso vetro da 200g e da 565g in olio di oliva. Nella linea vegetale “Terre di Pachino”, oltre alla salsa di ciliegino nella bottiglietta tradizionale da 33cl, presentano particolare importanza i sughi pronti gourmet a base di pesce e il pomodoro ciliegino secco in flow pack da 250g. I sughi pronti sono proposti in 5 varianti: sugo al nero di seppie (di difficile reperimento sui mercati), sugo al tonno, sugo al pesce spada, sugo alla ricciola e pasta con le sarde (ricetta tipica trapanese con finocchietto selvatico).

