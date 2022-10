A Marzamemi non si parla solo di pesca, ma anche del Pomodoro di Pachino! Ci sono sogni che nascono sui banchi di scuola, e forse sono quelli più belli, quelli su cui ogni giorno coltivi entusiasmo, speranza e passione.

Il sogno di Gianfranco Di Fede rientra in questa categoria. Aveva più o meno sedici anni quando ha iniziato a volere una rappresentazione più reale, e anche più meritevole, della realtà agricola del pomodoro Pachino IGP. Si tratta di un territorio vasto e molto fervido della Sicilia Orientale, che ricopre tutta la punta a sud della nostra isola da Marzamemi, passando per Pachino e arrivando a Portopalo di Capo Passero, toccando in alcuni casi i comuni limitrofi.

Senza andare nel dettaglio, da anni la realtà agricola pachinese deve competere sul mercato nazionale e sui mercati esteri con forti player nazionali, ma soprattutto internazionali che hanno vantaggi di costi e, in alcuni casi, si curano un po’ meno dell’aspetto ambientale.

Lo scenario è questo più o meno dalla nascita del Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP, il quale incontra difficoltà nell’adeguata promozione del prodotto. Di fronte a questo problema, ci sono persone e realtà imprenditoriali che non si lasciano abbattere e che affrontano il tutto con coraggio, ambizione e passione per la propria terra. Gianfranco fa parte di queste persone e fin da piccolo ha designato il suo percorso di studi e professionale in visione di creare qualcosa che valorizzasse in maniera adeguata la realtà in cui era nato.Così nel 2012 si laurea in Economia e Finanza Aziendale, fa una breve esperienza in Canada, ma rientra presto lavorando come Direttore Commerciale per due note aziende del settore ittico. Ma arriva il 2020, l’anno della pandemia da Covid-19 e un anno di prova per tutti.

Ed è proprio quando inizia il lockdown che l’entusiasmo e la passione per la propria terra non vengono a mancare e che spingono Gianfranco ad aprire il suo food e-commerce Verdurazon.it con un solo ed unico obiettivo: raccontare e portare pezzi di Sicilia in giro per l’Italia. Iniziano le spedizioni delle Box Verdurazon piene del fresco da Pachino e i prodotti tipici siciliani del bacino sud orientale. Con lo stesso fervore solo due anni dopo Gianfranco, con il sostegno di suo fratello Salvatore e sua sorella Guendalina, ha una squadra di cinque persone, ognuno con il proprio ruolo, con cui inaugura a maggio 2022 La Casa del Pomodoro, uno show-room a Marzamemi dove il Pomodoro di Pachino regna sovrano. Qui dentro si impara, si ascolta, si gioca e si gusta tutto ciò che ruota intorno alla tradizione contadina della zona, passata in secondo piano dopo l’ascesa di Marzamemi come borgo di pescatori.

La Casa del Pomodoro è un museo quando racconta la storia del pomodoro dal suo arrivo in Europa dal Perù. La Casa del Pomodoro è un banco di degustazione quando porta a tavola le pietanze semplici e gustose dei contadini. La Casa del Pomodoro è un laboratorio didattico quando unisce la cultura e la storia alla cucina odierna, come sta facendo per la campagna di promozione delle ceste natalizie che uniscono le affascinanti vicende delle leggende siciliane alle conserve Di Fede, linea di produzione dei fratelli Di Fede. La Casa del Pomodoro è un food store tutte le volte che i consumatori scelgono i prodotti Di Fede. La Casa del Pomodoro, infine, è la storia di un giovane che ha creduto nel proprio sogno e che guarda già al futuro progettando lo stabilimento di produzione della gamma di prodotti che porti il suo nome: il marchio Di Fede.

*Marketing and Communications Specialist per Verdurazon.it e La Casa del Pomodoro

