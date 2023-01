Mazzola Luce, quando l'illuminotecnica è all'avanguardia

Serietà e attenzione verso il cliente, con un servizio di progettazione illuminotecnica capace di rispondere a qualsiasi richiesta, trasformando idee in realtà. Mazzola Luce è un’azienda all’avanguardia offrendo a tutti i suoi clienti la possibilità di potere visionare e confrontare tutti i prodotti sia in negozio che anche on-line, porre domande, ordinare e ritirare in negozio o richiedere la spedizione a domicilio.

Nello showroom di Palermo sito in via Paolo Paternostro 27 è possibile trovare lampadari moderni, applique di diversa tipologia, faretti led, ma anche quadri, orologi, ventilatori e articoli di arredamento d’interni.

Un’azienda che mette in primissima linea la soddisfazione dei clienti, offrendo un’ampia scelta di prodotti con il migliore rapporto qualità-prezzo, capace anche di stare al passo con le mode che cambiano, tra innovazioni e ritorno al passato.

Il 2022 è stato un anno importante: sono arrivati premi e riconoscimenti come l’attestato ITQF, Istituto tedesco leader nella ricerca di qualità, in collaborazione con Repubblica Affari e Finanza che ha conferito all’attività palermitana il riconoscimento come “Campione del Servizio” in Italia nel 2019/2020.

Inoltre tra i riconoscimenti pubblicati su Repubblica Affari e Finanza Mazzola Luce raggiunge i traguardi, “I campioni della Crescita 2020/2021”, “Tra i migliori 500 E-commerce in Italia 2020/2021”, e il Sole 24ore in collaborazione con Statista conferisce il premio “Le Stelle dell’Ecommerce 2020/2021”.

Il sito internet raggiungibile all’indirizzo www.mazzolaluce.com, che, assieme alla pagina Facebook e Instagram, rende la realtà palermitana una tra la prime a livello di e-commerce in Italia nel settore dell'illuminazione e complementi d'arredo: un modo in più per scoprire la vasta gamma di prodotti, selezionati con cura, dopo un’attenta ricerca. Ma la novità del 2023 sarà la nuova sede per la logistica e gli uffici E-commerce dove gli spazi saranno triplicati in modo da poter offrire una più vasta offerta in pronta consegna a tutti i suoi clienti.

Inoltre presso il punto vendita di Palermo, viene offerto gratuitamente il servizio di progettazione illuminotecnica, una marcia in più: il cliente porta una planimetria della propria abitazione ai tecnici di Mazzola Luce che, attraverso dei calcoli, riusciranno in breve tempo a fornire in modo gratuito un progetto di illuminazione sia per gli interni che per gli esterni. Il cliente sarà seguito quindi passo passo nella scelta e nell'acquisto con un affidabile servizio di pre e post vendita.

