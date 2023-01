Caro bollette, da Re/Max Prima Classe bonus di 600 euro ai dipendenti

Corre veloce Re/Max Prima Classe verso questo 2023 appena cominciato con una importantissima e piacevole novità: l’azienda, infatti, ha messo a disposizione dei suoi oltre 100 collaboratori un buono da 600 euro. Un premio, concreto, che da un lato è un ringraziamento per donne e uomini che negli anni proseguono e condividono la mission aziendale, dall’altro un modo per dimostrare la propria riconoscenza con un sostegno per affrontare al meglio il vertiginoso aumento dei costi, tra cui quello del carburante, benzina - nel vero senso della parola - per poter svolgere al meglio le attività di consulenti immobiliari tra un punto e l’altro del vasto territorio ragusano.

Un territorio il cui il mercato immobiliare sta rispondendo comunque bene alle novità di questo 2023, dopo un 2022 chiuso dall’agenzia con numeri importantissimi: oltre 400 vendite perfezionate, di cui oltre 300 con atto già stipulato. A breve

«Abbiamo voluto dimostrare un’attenzione ancor più speciale verso i nostri collaboratori - spiega Andrea Russo titolare di Re/Max Prima Classe - in un momento difficile dovuto all’aumento generale del costo della vita. In qualche maniera doveva essere contrastato e così abbiamo pensato a un buono da 600 euro che riteniamo sarà una risorsa importante per ciascuno di loro».

Il 2023 è cominciato come da aspettative: nonostante le difficoltà nell’accesso al credito, il confronto con il gennaio scorso è in netto miglioramento, situazione dovuta a una «selezione del mercato», con un elevato numero di clienti che, avendo la liquidità disponibile, decide di investire sul mattone e chiudere subito le trattative. A breve Re/Max Prima Classe inaugurerà il sesto ufficio che avrà sede a Marina di Ragusa che, insieme alle sedi di Modica, Ragusa, Vittoria, Scicli e Pozzallo offrirà ancora maggiori possibilità agli agenti di essere presenti al servizio dei clienti.

