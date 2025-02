Maschere, colori e allegria: vivi la magia del Carnevale di Floridia 

Carnevale

La festa più colorata e divertente dell’anno

Musica, sfilate, maschere, spettacoli e un richiamo alle tradizioni che male non fa: a Floridia è tutto pronto per l’edizione 2025 del Carnevale, la festa più colorata e divertente dell’anno.

Si comincia oggi, con la tradizionale sfilata del Giovedì Grasso, fino ad arrivare alla sfilata del Martedì Grasso, con la premiazione dei migliori gruppi mascherati (saranno 7 in totale ma solo 5 in concorso). Nel mezzo tanti appuntamenti da vivere in un’atmosfera scandita dall’allegria e dal divertimento grazie a un programma che anno dopo anno è sempre più ricco e dettagliato.

Merito dell’attenzione rivolta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Carianni e dall’assessorato allo Spettacolo diretto da Serena Spada su un evento che in fondo è un grande momento di comunità e di accoglienza dei tanti visitatori che raggiungeranno Floridia. La sfilata di oggi, quella del Giovedì Grasso, vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole dell’infanzia della città.

Partenza alle 9 da piazza Melbourne, arrivo in piazza del Popolo intorno alle 10, poi balli e coreografie per dare il via al Carnevale. Una tradizione ultradecennale, che suggella il rapporto tra il Carnevale e i piccoli di Floridia: un momento immancabile, da vivere con il sorriso tra una maschera e un lancio di coriandoli. Sempre in piazza del Popolo, a seguire lo spettacolo di arte di strada “Manco un cane!”, un mix di giocoleria, equilibrismo e improvvisazione. Venerdì arriva il “Carnevale ‘o Chianu Carminu”: stand gastronomici, spettacoli e intrattenimento musicale dalle 19 in poi in piazza Marconi, tra sapori, allegria e divertimento.

Sabato protagonista ancora una volta la musica in piazza. Dalle 15 in piazza del Popolo arriva il “Luna Park Carnevalesco”, con animazione dedicata ai più piccoli tra giochi, magia e tante sorprese. Di sera spazio ai più grandetti con il “Carnival Party”, che vedrà la partecipazione del dj Pierluigi Giacoia e, a seguire, l’atteso M2O Party con dj Hellen e Lucia De Luca vox. Domenica altra giornata alle sfilate: dalle 15:30 in poi il corteo colorato e movimentato si muoverà da viale Vittorio Veneto per arrivare intorno alle 20 in piazza del Popolo.

Qui, poi, un altro “Carnival Party”, che vedrà sul palco Leonardo Messina. Presentano Alberto Gervasi e Sabina Rizza. A seguire arriva la “Notte Anni ’90”, un viaggio musicale nel decennio dei successi dance, con Vinz Proietto from Top Dance ’90/2000 + Vox. Martedì 4 marzo l’ultimo giorno di festa.

Ancora una volta protagonisti i carri allegorici e i gruppi mascherati che da viale Vittorio Veneto si muoveranno verso piazza del Popolo. Qui alle 21:30 comincerà la cerimonia di premiazione dei partecipanti. A chiudere i 6 giorni di festa, il terzo appuntamento con il “Carnival Party”.