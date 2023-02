Melilli: è Carnevale. Balli, divertimenti e ospiti internazionali

Carri allegorici, feste in maschere e sfilate, musica e cabaret con ospiti internazionali: la madrina dell’evento è Elisabetta Gregoraci, attesa per martedì pomeriggio, mentre domenica protagonista l’attrice Roberta Giarrusso. Tra gli altri ospiti anche Le Donatella, Luigi Zimmitti, Christian Marchi e i Qbeta. Si ride anche con le battute e gli sketch di Toti e Totino e Massimo Spata.

Tutto pronto a Melilli per il Carnevale, appuntamento atteso dai più piccoli ma anche dai più grandi. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, si ritorna a ballare, sorridere e scherzare all’insegna dell’allegria, con eventi organizzati su tutto il territorio comunale di Melilli, Villasmundo e Città Giardino.

Tanti gli appuntamenti in programma per il Carnevale della terrazza degli Iblei, tutti all’insegna della simpatia e del divertimento, con un cartellone curato nei minimi dettagli all’amministrazione comunale guidata dal dinamico sindaco e deputato regionale Giuseppe Carta.

Si comincia giovedì 16, a Città Giardino, alle 10, nel piazzale della chiesa di San Bartolomeo la consegna dei regali ai bambini in maschera e tanti balli. Nel pomeriggio a Melilli, in piazza San Sebastiano, la prima uscita di Re Carnevale (ore 18) seguita dalla spettacolo musicale con Mosaiko e Dj set di Pierluigi Giocoia.

Venerdì 17, invece, serata dedicata a musica e cabaret: sul palco di piazza San Sebastiano a Melilli si esibiranno i Qbeta e il duo comico Toti e Totino.

Sabato 18, invece, appuntamenti un po’ dappertutto: a Melilli, alle 16, il raduno dei gruppi in maschera e la sfilata verso piazza San Sebastiano, in serata si balla con Radio Rso e Dj Margot. Anche a Villasmundo pomeriggio dedicato alle sfilate (inizio ore 15), poi lo spettacolo “The greatest show man” e per finire uno spettacolare dj set. A Città Giardino, invece, dalle 20 tutti nel piazzale della chiesa di San Bartolomeo: animazione, spettacoli e tradizionale salsicciata di Carnevale.

Domenica 19 è il giorno clou: a Melilli si comincia già di buon mattino con la sfilata dei bambini in maschera, nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici e la sera spazio allo spettacolo musicale con Los Deseos e special guest l’attrice Roberta Giarrusso, madrina della terrazza degli Iblei. A seguire si balla con Le Donatella. Un po’ quello che succede a Villasmundo: alle 10:30 animazione per i bambini in maschera, alle 16 raduno carri allegorici e gruppi in maschera e di sera ancora dj set con Radio Rsc.

Lunedì 20 succede tutto nel pomeriggio, con ancora una sfilata dei gruppi in maschera in centro a Melilli e l’Ape Sound in centro storico.

Martedì il gran finale con lo spettacolo musicale Sax Live Robosax Evolution and Friends House Night con Luigi Zimmitti, dalle 19:30, dal vivo in piazza San Sebastiano a Melilli al quale parteciperà la madrina del Carnevale, la bellissima e bravissima Elisabetta Gregoraci.

A Villasmundo, un Dj set da non perdere con Christian Marchi mentre a Città Giardino la degustazione di Cavateddi e gran finale con lo spettacolo del comico Massimo Spata e Dj set.

