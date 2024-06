Catania, raccolta firme su change.org per intitolare il Palasport a Lilyana Pizzo

L'omaggio

Già superate le 13mila firme. Luisa Garibba Rizzitelli, presidente dell’Associazione nazionale atlete (Assit) sottolinea prò il silenzio del sindaco Enrico Trantino e della sua amministrazione

Ha superato quota 13.600 firme su change.org la raccolta avviata per intitolare il Palasport di Catania a Lyliana Pizzo, allenatrice dell’Alidaea squadra che ha portato la città a vincere l’unico Scudetto del volley femminile e il cui nome figura nella «Hall of fame» della Federazione italiana pallavolo. All’iniziativa hanno dato la loro adesione giornalisti, sportivi e personaggi di spicco di settori economici e sociali. Lo rende noto Luisa Garibba Rizzitelli, presidente dell’Associazione nazionale atlete (Assit) sottolineando che «purtroppo, nonostante questa ondata di affetto e supporto, si registra ancora il silenzio del sindaco Enrico Trantino e della sua amministrazione».