Catania-Trapani di nuovo contro: Toscano punta sulla ”linea verde”

Calcio

Il tecnico. «Sono sicuro che i nostri giovani sapranno offrire una buona prestazione»

A 10 giorni di distanza e con un turno di campionato in più sul groppone Catania e Trapani tornano a sfidarsi allo stadio “Angelo Massimino”. In campionato fu il Catania, lo scorso 15 novembre, a imporsi per 2-1, stavolta si andrà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C (ore 20,30, diretta Rai Sport).

Il derby siciliano metterà di fronte due squadre in grande forma. Il Catania sabato scorso ad Avellino ha messo sotto torchio una delle migliori squadre del torneo e lo ha fatto senza ben nove titolari. Il Trapani, sempre sabato, ha schiantato il Latina, quintultima del girone, con un poker di reti.Tornare a giocare dopo neanche tre giorni complica i programmi, gli allenatori come è noto preferirebbero poter contare sulla settimana tipo e preparare un solo match a settimana. A maggior ragione se si pensa a Mimmo Toscano che deve fare i conti con un’infermeria piena zeppa di acciaccati e di malati di lungo corso. Ma può contare su un D’Andrea rinvigorito dal gol agli irpini. «Abbiamo avuto poco tempo per prepararci a questa partita, ma queste sono sfide che dobbiamo affrontare – ha dichiarato Mimmo Toscano – Abbiamo cercato di recuperare le energie fisiche e mentali dopo il match di Avellino. Ora ci concentreremo sulla partita di Coppa Italia, dove vogliamo dare ai giovani del Catania l’opportunità di indossare questa maglia e giocare in uno stadio glorioso davanti ai propri tifosi. Inoltre faremo in modo che coloro che mancano dal campo da un po’ possano accumulare minuti».

«Affronteremo nuovamente il Trapani dopo poco tempo – ha aggiunto il tecnico rossazzurro -. Ci conosciamo bene ormai, anche se il campionato e la Coppa sono competizioni diverse. Vogliamo fare una buona gara e onorare questa competizione, cercando di mettere in luce qualche giovane che in futuro potrebbe essere un valore aggiunto per il Catania. Mi aspetto che la squadra sappia tenere il campo con determinazione, coraggio e personalità. Sono sicuro che i nostri giovani, insieme a qualche giocatore esperto, potranno offrire una buona prestazione».Salvatore Aronica, che dovrà fare a meno di Udoh, Zuppel e Valietti, dal canto suo ha chiesto alla squadra uno sforzo ulteriore: «Saremo pronti a battagliare come sempre perché si tratta di una competizione importante e ci teniamo a ben figurare – ha affermato il tecnico trapanese – Affrontiamo nuovamente il Catania dopo avere perso contro i rossazzurri in campionato, a mio avviso immeritatamente, un motivo in più per cercare, con la giusta cattiveria agonistica, di vendicare quella sconfitta».