Torte e dolci, Duci adesso è per tutti

Duci, azienda siciliana che dal 2014 produce dolci artigianali solo per il canale Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café), cioè il settore della ristorazione in generale, inaugura a Catania il suo primo punto vendita rivolto ai privati. Con una squadra composta da uno staff giovane e una linea di pregiati dessert artigianali, Duci si lancia in una nuova avventura sfidando il momento storico unico e complesso che oggi viviamo con questa pandemia.

Pubblicità

Dal primo tortino di cioccolato fondente ad oggi sono trascorsi sette anni. Il duro lavoro ha permesso di raggiungere obiettivi di una certa rilevanza: Duci è riuscita infatti a estendersi in breve tempo sul territorio nazionale, toccando la vetta di circa 200 clienti nel settore Horeca. L’azienda si è sempre dedicata esclusivamente al settore della ristorazione ma adesso il nuovo punto vendita si apre alla clientela privata, che da tempo manifestava il desiderio di poter acquistare autonomamente i prodotti gustati e apprezzati presso i ristoranti.

Il punto vendita rivolto ai clienti privati si trova all’interno della sede stessa dell’azienda, ovvero in via Agrigento n.18 a Catania. “Abbiamo valutato tante location interessanti, a prima vista più appetibili, ma ci sembrava una scelta più coerente aprire là dove effettivamente produciamo. Non ci piaceva l’idea di realizzare uno shop delocalizzato e privo della nostra vera anima: la produzione. Nasciamo come un laboratorio, e questo evento per noi ha lo speciale significato di aprire al pubblico le porte della nostra casa”, afferma Nicolò Giannotta, uno dei soci.

Nella pasticceria sono in vendita una grande varietà di prodotti tra cui granite e gelati, appena mantecati, torte moderne, dolci da forno e barattoli.

“Abbiamo voglia di fare ulteriormente evolvere i nostri prodotti ascoltando le emozioni dei nostri clienti. Questo negozio ha il pregio di essere dotato di “LAB”, ed in un lab si fanno prove estenuanti ogni giorno, alla ricerca della creazione di nuove magiche delizie. Auspichiamo di riuscire a far sì che ogni visita alla nostra casa sia una esperienza di dolce scoperta”, aggiunge Giannotta.

Creata da due giovani siciliani quando erano ancora studenti dell’Università di Catania, Nicolò Giannotta e Andrea Caramma, Duci è cresciuta lasciandosi alle spalle ostacoli, abbattendo cliché e affrontando non poche sfide, di cui l’ultima è appunto rappresentata dall’apertura di un negozio in pieno periodo di emergenza sanitaria.

Dichiara ancora Nicolò Giannotta: “Nulla è stato facile, a ripensarci, sin dagli inizi. Si parlava di aprire un'azienda in Sicilia, una terra complicata, e di coinvolgere uno staff giovane. Non ci credevano in tanti. È stata in primis la fiducia dei nostri clienti ristoratori a portarci fin qui, e i tanti apprezzamenti ricevuti dal pubblico ci hanno dato il coraggio e la voglia di andare ancora avanti”.

Nonostante la situazione di pandemia, Duci ha fornito alla ristorazione nel 2020 più di 67.000 monoporzioni e intorno a 10.000 chili di granita e mantecati. “Per fortuna – conclude Giannotta – nei momenti più bui si possono fare accadere anche cose positive. Aprire in un momento di crisi sanitaria potrebbe sembrare una follia, ma noi abbiamo deciso di comportarci nell’unico modo che conosciamo: trasformando le sfide in opportunità”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA