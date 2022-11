Frantoio Sallemi, un gioiello incastonato nei profumi

Oltre un secolo di storia per un’azienda che nel cuore dei Monti Iblei fa della tradizione e della professionalità, oltre che della genuinità dei suoi prodotti, i suoi punti di forza.

E’ il frantoio Sallemi, a Comiso, una delle aziende più longeve del settore oleario dell’Isola, in attività dal 1873 e che, grazie a una continuità assicurata dalle generazioni che si sono succedute in quasi 150 anni di attività, resta punto di riferimento per la produzione di olio, alcuni anche aromatizzati, ma anche anche di altri prodotti strettamente legati alla nostra terra, vedi la caponata, le conserve di carciofi sott’olio, le passate e il pesto al finocchietto selvatico.

Pubblicità

Tutti prodotti che nascono dopo un’attenta selezione delle materie prime, con un procedimento, di produzione e conservazione di altissima qualità. Prodotti molto apprezzati in Italia ma anche all’estero: sono svariati i contatti che l’azienda comisana ha sviluppato in questi decenni, arrivando anche in America grazie ai suoi prodotti dal gusto deciso ma piacevole e che, nel caso dell’olio, può esaltare qualsiasi tipo di piatto.

La famiglia Sallemi vanta una lunga tradizione, caratterizzata da serietà, onestà e professionalità. Il punto di forza è, chiaramente, il frantoio all’avanguardia, a cui si associa una struttura aziendale che gestisce tutte le fasi di produzione di un olio extravergine di oliva di altissima qualità, con stoccaggio in silos con impianto d’azoto e in locali climatizzati. Dalla raccolta al lavaggio e alla frangitura delle olive, per poi passare alla gramolatura, momento essenziale per l’estrazione dell’olio. Fase, quest’ultima, che consiste nella separazione dell’olio dalla frazione solida delle olive, per poi giungere alla separazione dall’acqua grazie alla forza centrifuga.

Durante la frangitura, inoltre, il frantoio si trasforma in una piazza, l’attesa diventa l’occasione per confrontarsi e per scambiare due chiacchiere. Un luogo d’incontro, una sorta di assemblea permanente in attesa che l’olio venga imbottigliato e poi distribuito.

La produzione annuale di olio sfiora i 40 mila litri e l’azienda Sallemi lo propone nelle etichette Re, un Dop Monti Iblei con menzione geografica Gulfi di cui, poi, vengono proposte alcune varianti che tengono in considerazione la diversa maturazione delle olive o piccole sfumature, e Campagnolo. Le cultivar utilizzate sono Tonda Iblea, Nocellara, Biancolilla, Verdese. Mentre l’extravergine Campagnolo è un blend di Campagnolo blend di Nocellara, Tonda e Biancolilla., il Re è un monocultivar di Tonda Iblea, varietà capace di dare extravergini profumati e di grande equilibrio.

Di questa buona produzione il 70% è venduto all’estero, grazie anche ai molti premi ottenuti nei principali concorsi. L’olio è prodotto anche nelle versioni aromatizzate con i vari agrumi e piante officinali nonché utilizzato nelle conserve di varia natura.

Re, come detto, deriva dalle migliori olive di produzione propria ed acquistate, alcune addirittura provenienti da agricoltura biologica, raccolte a mano e portate in poche ore al frantoio che è attrezzato con franoio a martelli e decanter a due fasi e mezzo, quindi con poca acqua aggiunta. Stoccaggio sotto azoto in ambiente condizionato, con l’olio che viene poi filtrato per garantire freschezza e qualità nel tempo.

Al naso si percepisce il sentore di pomodoro ed erba appena falciata. Al palato si sentono l’oliva verde e la nota vegetale accompagnate da un discreto e piacevole amaro e seguite da un piccante molto leggero. Olio equilibrato, di buona intensità che si sposa bene con molteplici piatti ma specialmente da utilizzare sulle verdure cotte, sulle zuppe di legumi, sulla carne alla brace.

La proposta dell’azienda Sallemi prevede una serie di oli aromatizzati, realizzati seguendo un principio molto semplice: unire un olio extravergine di qualità e pluripremiato alla migliore materia prima disponibile sul territorio. Per mantenere intatta ed esaltare la fragranza e l’aroma, gli ingredienti, accuratamente selezionati, vengono frantumati insieme alle olive e lasciati gramolare insieme per circa un’ora.

Alla fine del processo centrifugando la pasta ottenuta si estrae l’olio aromatizzato, dove il gusto dell’olio extravergine si sposa con gli aromi in un connubio di sapori perfettamente equilibrati e in grado di esaltare le fragranze della nostra terra.

È così che nascono i Mola, oli aromatizzati al limone, al basilico e al peperoncino. Basteranno poche gocce a crudo per regalare ai piatti un tocco di profumo di Sicilia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA