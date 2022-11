Novant'anni e non sentirli “Adelfio” al passo coi tempi in un mercato globalizzato

Novant’anni di attività per un’azienda che dal borgo di Marzamemi si è affermata a livello nazionale non perdendo di vista la sua storia, e quella del territorio, le tradizioni e la visione del suo fondatore. E’ l’azienda Adelfio, fondata da Gaetano Adelfio nel 1931, capace di rinnovarsi e restare al passo con i tempi in un mercato globalizzato.

Pubblicità

L’azienda nasce a Marzamemi dove c’era la seconda Tonnara più importante della Sicilia dopo Favignana in termini di volumi di pescato. Tonnara che applicava la mattanza a terra per la pesca del tonno rosso (Thunnus Thynnus) e del tonno del Mediterraneo (Euthynnus Alletteratus).

L’attività dell’azienda Adelfio era strettamente legata alla Tonnara di Marzamemi sia per la commercializzazione del tonno fresco sia per la trasformazione del tonno nelle latte e nei barili di legno.

Nel settore della trasformazione, il principale prodotto era rappresentato dalla bottarga di tonno rosso e dal tonno salato. Negli anni Sessanta, la tonnara di Marzamemi venne dismessa in quanto, in quegli anni, iniziava la mattanza volante. Con la mattanza volante, i tonni venivano (e vengono tuttora) pescati a largo delle coste mediante la tecnica della circuizione. Tecnica che consiste nell’intercettazione del branco dei tonni e nella pesca di quest’ultimo mediante reti di circuizione rispettando le taglie previste dalla disciplina in materia. Le mattanze volanti, venivano praticate sia dai pescatori di Marzamemi sia da imbarcazioni appartenenti ad altre marinerie della Sicilia.

In questo nuovo panorama, i pescatori di Marzamemi decisero di specializzarsi nella pesca del pesce azzurro (alici, acciughe, sarde, sgombro e ricciola) e l’azienda Adelfio, seguendo il pescato di Marzamemi, ampliò il proprio listino iniziando a trasformare anche questa tipologia di ittico. Nasce così una nuova linea di ittico molto apprezzata dal pubblico che ha premiato e premia tutt’oggi la scelta fatta da Gaetano negli anni Sessanta.

In questo periodo, l’azienda modifica la propria trasformazione e inizia a offrire sul mercato, oltre alla linea sotto sale e in salamoia, anche le latte e i vasi di vetro di tonno e di pesce azzurro sott’olio di oliva.

Negli anni Settanta, il trasferimento al rampollo della famiglia: Francesco Adelfio. Persona forte e carismatica veniva chiamato da tutti “U zu’ Franco” (riportato oggi nel marchio Adelfio come “Don Franco”). Negli anni Ottanta, prende piede a Pachino la coltura del pomodoro ciliegino ed è proprio in quegli anni che Francesco Adelfio decide di trasformare l’oro rosso di Pachino. Inizia così la nuova linea dei vegetali in cui il fiore all’occhiello è rappresentato dalla “salsa di ciliegino nelle bottigliette tradizionali da 33cl” e “dal ciliegino secco in flow pack da 250g”.

Oggi l’azienda Adelfio è guidata da Gaetano Adelfio, figlio di Francesco. E’ sempre un’azienda artigianale e familiare ma presenta una struttura organica pronta a superare qualsiasi sfida commerciale.

La produzione ha ereditato pienamente i metodi tradizionali di trasformazione impiegati da Gaetano Adelfio negli anni Sessanta.

E’ chiaramente il pesce il prodotto più commercializzato: tonno e pesce azzurro soprattutto. Le principali parti del tonno trasformate dall’azienda Adelfio sono: la bottarga di tonno rosso, la ventresca di tonno rosso e di tonno del mediterraneo in olio di oliva, i filetti di tonno rosso e di tonno del mediterraneo, la buzzonaglia. I filetti di tonno sott’olio in vaso vetro da 200g sono anche proposti in quattro varianti: tonno con cipolla, tonno con pistacchi, tonno con mentuccia, uva passa e pinoli e tonno con pomodoro ciliegino.

Lo sgombro è invece il fiore all’occhiello della linea pesce azzurro dell’azienda Adelfio: è proposto sia in latta con olio di semi di oliva sia in vaso vetro da 200g e da 565g in olio di oliva. Nella linea vegetale “Terre di Pachino”, oltre alla salsa di ciliegino nella bottiglietta tradizionale da 33cl, presentano particolare importanza i sughi pronti gourmet a base di pesce e il pomodoro ciliegino secco in flow pack da 250g. I sughi pronti sono proposti in 5 varianti: sugo al nero di seppie (di difficile reperimento sui mercati), sugo al tonno, sugo al pesce spada, sugo alla ricciola e pasta con le sarde (ricetta tipica trapanese con finocchietto selvatico).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA