DAL “PNRR” ALLE CER FINO ALLA GEOTERMIA

Energia e Ambiente

Sindaci in prima linea per un pieno sostegno alla transizione energetica delle Eolie. Domani saranno loro (Clara Rametta di Malfa, Riccardo Gullo di Lipari, Domenico Arabia di Santa Marina Salina e Giacomo Montecristo di Leni) ad inaugurare la settima edizione dei “Green Salina Energy Days” in programma all’Auditorium di Malfa.

Col coordinamento di Filippo Martines, Energy manager di Salina e presidente dell’Associazione “Isole Sostenibili”, la prima sessione sarà dedicata allo sviluppo sostenibile delle isole minori in corso di realizzazione con le risorse del “Pnrr”, misura “Isole Verdi”.

Nel secondo panel, coordinato dal Dipartimento regionale Energia, l’Energy manager della Regione, Roberto Sannasardo, illustrerà le opportunità dei decreti nazionale e regionale sulle Comunità energetiche rinnovabili ed esplorerà, col contributo di tanti esperti, le concrete possibilità di istituirle nell’arcipelago eoliano.

La terza tavola rotonda sarà dedicata ai risultati e alle prospettive del programma di Ricerca di Sistema Elettrico (coordinerà Biagio Di Pietra dell’Enea).

Nel pomeriggio, le possibilità di attuazione sugli edifici eoliani della direttiva europea “Case Green” saranno analizzate da vari esperti, fra i quali Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia. Coordinerà Francesco Cappello, vicepresidente dell’associazione “Isole Sostenibili”.

Infine, tre confronti sullo stato di attuazione del progetto “Nesoi” per risolvere l’emergenza idrica nelle isole; sui progetti Ue per le isole minori; e su un itinerario eoliano alla scoperta dell’energia nella bellezza, coordinato da Carlo Tricoli di Marevivo, presentato dall’istituto “Isa Conti Vainicher” di Lipari.

Giovedì sarà dedicato alla geotermia, con Franco Italiano, segretario dell’associazione “Isole Sostenibili”, e alla mobilità sostenibile, con esperti di livello europeo.

Nel pomeriggio, presso la Sala consiliare di Malfa, focus tra i dirigenti del Mase e tecnici e amministratori comunali delle isole sugli interventi del “Pnrr”, misura “Isole Verdi”.