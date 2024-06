EOLIE 100% GREEN TRAGUARDO AL 2030 VOLUTO DA TUTTI

Energia e Ambiente

“GREEN SALINA ENERGY DAYS” 2024

L’idea dell’Associazione “Isole Sostenibili” – www.isolesostenibili.eu – nasce nel 2019 a Salina, che allora fu designata “Isola pilota dell’Ue per la transizione energetica”, insieme a Pantelleria e Favignana, e ad altre 23 isole europee.

La creazione di un’Associazione era prevista nella “Agenda per la transizione energetica” per la Governance del processo di transizione di Salina. Per verificare, con continuità, la realizzazione e l’integrazione degli obiettivi indicati nella Road map al 2030, obiettivi condivisi da popolazione e stakeholder isolani e dai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

“Isole Sostenibili” si avvale della collaborazione di partner quali l’Enea, capofila del partenariato di Salina EU Pilot Island 2019; i Comuni di Salina; il Dipartimento Regionale Energia; l’Ingv; l’Associazione degli albergatori “Salina Isola Verde”; e la Fondazione “Marevivo”.

Alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi contribuiscono scientificamente anche il Cnr-Itae di Messina, istituti e società spin-off dell’Università di Palermo e degli altri atenei siciliani, l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto di Messina, il Gruppo di Acquisto Solidale Eric, e varie associazioni, fra le quali, da quest’anno, Ance Sicilia.

“Isole Sostenibili” promuove le energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente, compreso quello marino, e si adopera per il miglioramento dell’efficienza energetica; organizza giornate di studio, come i “Green Salina Energy Days” giunti quest’anno alla settima edizione, il “Blue Island Day” di cui quest’anno si celebra la seconda edizione, e, con le scuole, promuove iniziative ed attività educative e culturali.

Alla luce dei risultati raggiunti a Salina, grazie ad un gruppo stabile di governance del processo, si è pensato di estendere l’esperienza a tutte le piccole isole italiane del Mediterraneo, coinvolgendo, in “Isole Sostenibili”, tutti i soggetti che nelle isole operano o vivono e che intendono contribuire, attraverso sistemi di governance isolani, al comune sforzo per una transizione sostenibile.