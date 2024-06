I SINDACI HANNO COINVOLTO TUTTI I CITTADINI, ECCO PERCHE’ IL MODELLO E’ VINCENTE

Energia e Ambiente

La “transizione energetica partecipata” è un modello vincente per diffondere in una comunità la volontà di passare ad una economia totalmente “green”. La strategia più adeguata è che siano i Comuni a spiegare i vantaggi ai cittadini e ad ottenere l’adesione convinta ed entusiasta da parte di tutta la popolazione. Ed è quello che è accaduto alle Isole Eolie, dove la volontà di decarbonizzare parte dal basso.

Lo spiega bene Domenico Arabia, sindaco di Santa Marina Salina: “La nostra Amministrazione ha investito molte risorse del Pnrr in tema di sviluppo di tecnologie fotovoltaiche e comunità energetiche, e per la riduzione delle perdite idriche. Infatti, una buona parte di tali risorse sono destinate alla sostituzione delle reti di distribuzione e adduzione, in aggiunta a quanto fatto finora dall’Amministrazione”.

Così l’appuntamento annuale con i “Green Salina Energy Days” diventa l’occasione per fare sempre nuovi passi in avanti. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, annuncia: “L’Amministrazione di Lipari intende dare un positivo concreto significato alla manifestazione “Energy Days” di quest’anno, presentando il “Piano Strategico del Turismo Sostenibile delle Isole Eolie” promosso dal Comune di Lipari e condiviso dai tre Comuni dell’isola di Salina, e illustrando le iniziative del Comune nell’ambito del Programma “Isole Verdi” “.

Non è da meno il sindaco di Leni, Giacomo Montecristo: “La nostra Amministrazione sta utilizzando le risorse del PNRR, per quasi 3 milioni, per la manutenzione e l’efficientamento della rete idrica e sta procedendo all’installazione di impianti fotovoltaici su strutture e parcheggi comunali e di colonnine per la ricarica elettrica, con l’idea di creare anche una Cer. Ci siamo dotati di 10 casse compattatori per i rifiuti, scooter per i vigili urbani, van per lo spostamento del personale e un bus navetta per i parcheggi e la spiaggia di Rinella. Sono interventi che ci fanno andare avanti sul percorso tracciato nell’Agenda per la transizione ecologica dalla nostra comunità”.