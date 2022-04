Una innumerevole serie di servizi estetici per rispondere alle esigenze di ogni donna, in un ambiente rilassato e confortevole. E’ quanto offre il Centro Estetico EstéRelax Beuaty&Nails che mette a disposizione dei suoi clienti personale specializzato, seguito e formato dalla master Ester Matteini.

Pubblicità

il Centro Estetico EstéRelax riesce ad adeguarsi a tutte le clienti con capacità e professionalità, seguendo un’unica linea guida che non disorienta ma crea continuità e sicurezza.

«Specializzati su molti campi dell’estetica, il Centro Estetico EstéRelax aiuta a ritrovare l’armonia del proprio corpo trattando ogni aspetto, dai piedi alle mani passando per il corpo ed arrivando al viso zona dove riusciamo – ha spiegato Ester Matteini - a dare molteplici soluzioni che permettono alle nostre clienti di essere sempre perfette. Nel nostro centro ogni donna può immergersi in un mondo dedicato al benessere e alla bellezza».

Il punto di forza del Centro Estetico EstéRelax è la qualità: ogni cliente ha la certezza di avere un trattamento che mantiene le aspettative. Oltre alle alte competenze tecniche e i prodotti di alta qualità.



«I nostri protocolli – spiegano dal il Centro Estetico EstéRelax - sono studiati personalmente dalla Titolare che ha messo appunto dei trattamenti unici che possono essere modificati in base alle esigenze della cliente, partendo da consulenze personalizzate e valutazioni e analisi delle esigenze di ogni persona. In oltre un altro punto di vanto è la capacità di eseguire più trattamenti contemporaneamente, quindi la cliente si affida a noi con serenità, sapendo di poter rilassare la mente in quel momento e conscia di fare in tempo per ciò che l’aspetta fuori, cerchiamo di mantenere la puntualità affinché le nostre clienti possano risparmiare molto tempo prezioso, e continuare, dopo, le proprie attività».



Ester Matteini, con più di 20 anni di esperienza sul campo, si è specializzata sugli aspetti che riguardano il viso, trattamenti anti rughe, riuscendo a cancellare le piccole imperfezioni della pelle, e le discrimine del volto. Riesce anche a donare nuova armonia al volto grazie alla Dermopigmentazione, nella quale è una tecnica esperta, con esperienza decennale, utilizzando diverse tecniche di applicazione dal microblading al nanobladin, e diverse tecniche artistiche dal pixel al realistico, donando bellezza al volto senza alterarne la naturale bellezza.

Contatti social e web:

https://www.esterelax.com/



https://www.instagram.com/esterelax/



https://www.facebook.com/esterelax

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA