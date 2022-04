EtnaCare si prende cura del tuo benessere e della tua bellezza

EtnaCare è una giovane realtà siciliana che vuole prendersi cura del benessere e della bellezza utilizzando ciò che la terra di Sicilia offre naturalmente. Culla di storia e cultura, la zona del Mediterraneo è una terra ricca di tradizione, baciata dal mare e dal sole, i cui frutti sono alla base di una delle diete più sane del mondo.

Ed è proprio dall’ecosistema peculiare della macchia mediterranea che nascono le materie prime che abbiamo ricercato e selezionato per i nostri esclusivi e nuovissimi integratori alimentari, EtnaDrena, EtnaSlim ed EtnaShape. Ispirati dall’energia del vulcano Etna, la missione di Etnacare diventa quella di creare un vero e proprio percorso che accompagni e favorisca il benessere dell’individuo in ogni momento della giornata.

I nostri prodotti utilizzano ingredienti naturali, di origine siciliana e con studi clinici a supporto. In Etnacare abbiamo deciso di cogliere pienamente tutto quello che la nostra terra può offrirci. Seguendo elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare, otteniamo dei prodotti unici per ritrovare l’equilibrio fisico e mantenere uno stile di vita sano. Il nostro know how sta nel creare integratori alimentari completi, efficaci, innovativi e 100% naturali.

