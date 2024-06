Catania, è il giorno di Etna Comics: pronto l’assalto alla Ciminiere, da Zerocalcare a Rocco Siffredi gli appuntamenti di oggi

L'EVENTO

Alle 10 l'inaugurazione del festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop

Parte oggi Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Alle 10, con il direttore Antonio Mannino e il vicedirettore Gianluca Impegnoso, a dare il via ufficiale al centro fieristico Le Ciminiere di Catania alla dodicesima edizione, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il sindaco Enrico Trantino e il prefetto Maria Carmela Librizzi. Come sempre le Ciminiere saranno prese d’assalto da un grande pubblico di appassionati e curiosi, giovani e meno giovani, che per 4 giorni saranno travolti da incontri, appuntamenti, performance e la consueta carovana di cosplay: l’anno scorso le presenza furono oltre 90.000.

ll programma

Fitto il programma della prima giornata. Gli appassionati di comics potranno vedere all’opera Zerocalcare, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Luigi Pirandello, presente per due giorni allo stand di Bao Publishing. In città anche i due americani Darick Robertson, noto per il suo lavoro di illustratore in Transmetropolitan e The Boys, e Charles Vess, autore di storici graphic novel legati all’universo di Sandman e Spider-man. Grande ritorno per Mirka Andolfo, primo autore italiano a scrivere e disegnare una storia per Dc.

Alle 11,15, incontro in area Movie dedicato al film “Un viaggio per incontrare Mimì”, con la partecipazione del regista Alfredo Lo Piero e gli attori Tuccio e Claudio Musumeci. A partire dalle 12, appuntamento dedicato a Supersex, la serie trasmessa da Netflix e ispirata alla storia e alla carriera di Rocco Siffredi. I fan potranno incontrare l’attore e la regista Francesca Mazzoleni.

Attesissima la conferenza moderata dal giornalista Rai Riccardo Corbò, in programma alle 15 in Creator Lounge, alla quale parteciperanno Zerocalcare ed Ester Cardella, autrice della variant cover di quest’anno.

Da non perdere gli appuntamenti in area TabooCom. Alle 15, la giovane influencer disabile Nadia Lauricella terrà un incontro dal titolo “Abbattiamo le barriere: quando la diversità è normalità”. In sala Galatea, alla stessa ora, panel dedicato alla mostra “70 anni di TV visti da Topolino”. Alle 16, ancora in area Taboocom, l’attivista Clizia De Rossi accenderà i riflettori sulla diversità di genere nella cultura pop, mentre alle 17 nuovo incontro tra Rocco Siffredi e i suoi fan. Sul palco Asian Wave, alle 16, al via le selezioni del K-pop Dance Contest “Kung Kung”, mentre sul palco principale prenderà vita il Soft Cosplay Contest, la sfilata non competitiva organizzata da Epicos.