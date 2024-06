Etna Comics 2024, i consigli di Nino Frassica ai giovani che vogliono recitare: «Non dovete arrendervi mai»

L'INTERVISTA

Il celebre attore e comico messinese a Catania ospite del festival internazionale del fumetto

Uno dei tantissimi ospiti della 12°edizione dell’Etna Comics è stato Nino Frassica, celebre attore e comico del panorama cinematografico italiano, che ha parlato del festival e ha presentato il suo nuovo film “30 anni (di meno)”, in uscita in sala il 21 agosto 2024.“É un bella occasione per i catanesi trascorrere un fine settimana all’insegna della cultura e dell’arte in questa bellissima e vasta fiera.” – afferma l’attore.L’attore ha anche ribadito il suo attaccamento con Catania: “Ho un ottimo rapporto con Catania, adoro le vostre schiacciate e nutro molta simpatia. Provo una netta ammirazione per l’arte del teatro catanese, che fino a qualche tempo fa era un qualcosa di inesistente nel mio paese (Messina).”

Il film

Parlando del suo film, l’attore si è trovato a rispondere alla domanda “Se si risvegliasse con 30 anni di meno, quale sarebbe la prima cosa che farebbe?” l’attore risponde “Di sicuro farei un applauso a chi mi ha fatto tornare indietro, ma sono favole, sogni e fiction, purtroppo non si torna”.

Frassica si è poi espresso sul tema dell’improvvisazione intesa come una capacità mentale, dicendo: “L’improvvisazione è l’arte di chi non studia o di chi non ricorda nulla, ed è costretto ad inventare. Essa è la capacità di difendersi di fronte ad un vuoto. – afferma l’attore – Ho iniziato l’improvvisazione a scuola, perché non studiavo e cercavo di inventarmi qualcosa attraverso i titoli degli argomenti.

“Nella mia vita conservo un grande ringraziamento ad Arbore ed Oldoini – colossi del mondo cinematografico e televisivo- che hanno creduto in me sin dall’inizio.” – aggiunge l’attore.

Frassica conclude con un’incoraggiamento verso i giovani interessati ad entrare nel mondo cinematografico: “Ai giovani consiglio di insistere, di non smettere mai di provarci, di non avere mai paura di sbagliare, poiché da un semplice sbaglio può nascere una nuova opportunità di imparare.”

Luogo: Etnacomics 2024, Viale Africa , CATANIA, CATANIA, SICILIA