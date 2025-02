Etna Comics, al Festival internazionale del fumetto anche la penna che disegna Dylan Dog

la kermesse

In programma dal 30 maggio al 2 giugno a Catania

Il fumettista Sergio Gerasi sarà tra gli ospiti della 13/a edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop in programma a Catania dal 30 maggio al 2 giugno. Disegnatore di vari personaggi – da Dylan Dog a Valter Buio, da Eternity a Valentina di Guido Crepax – arriverà a Etna Comics con un bagaglio di esperienze da condividere con appassionati e visitatori della manifestazione. È il 2000 quando debutta su Lazarus Ledd della Star Comics, serie per cui illustrerà un totale di 18 numeri fino alla chiusura nel 2006. Sempre per Star Comics diventa copertinista di Rourke disegnando albi di Jonathan Steele, Nemrod e Cornelio, il detective con le sembianze di Carlo Lucarelli. Su Valter Buio inizia il sodalizio artistico con Alessandro Bilotta, autore che in seguito diventerà il suo collaboratore principale. Per Mondadori insieme a Tito Faraci adatta a fumetti un racconto di Alan D. Altieri, pubblicato nella raccolta Internationoir. Nel 2009 firma insieme a Davide Barzi il libro a fumetti G&G, dedicato a Giorgio Gaber (Premio miglior graphic novel FullComics 2010).