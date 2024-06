Etna Comics: automazione, il futuro del lavoro creativo umano nel mondo delle AI

Etna Comics

Gli youtuber Marco Merrino e MorteBianca ospiti alle ciminiere

Con gli youtuber Marco Merrino e MorteBianca, all’Etna Comics 2024, in area Creator Lounge, si parla di Automazione: il futuro del lavoro creativo umano nel mondo delle AI. I due si soffermano sull’asimmetria di pensiero ormai diffusa a proposito dell’intelligenza artificiale che vede da una parte i sostenitori dell’AI come strumento utile da non sdegnare, e dall’altra parte coloro che la condannano. Come “riappacificare” i due gruppi? E soprattutto a proposito dell’arte come uscire dalla visione secondo la quale l’intelligenza artificiale possa “rubare” l’arte? «Occorre avere un atteggiamento curioso senza condannare l’AI. L’intelligenza artificiale non è uno strumento sostitutivo dell’arte. Forse la gente nei confronti della novità dovrebbe iniziare a prenderla in maniera più analitica, senza pensare che incida negativamente, senza avere atteggiamenti estremisti» afferma Merrino. «Il problema di reagire alla novità senza radicalizzare è un atteggiamento che ha da sempre caratterizzato la storia dell’umanità. Non solo a proposito dell’arte, oggi ci sono i movimenti che sostengono – Ai art is not -, non solo in campo tecnologico, mi viene in mente l’idea della scrittura che secondo Socrate avrebbe portato a un impoverimento della capacità retorica umana. » dice MorteBianca. Subito dopo pone l’accento sulle difficoltà dei giudici nei concorsi artistici di riconoscere illustrazioni, immagini, opere artistiche prodotti dall’AI, per cui l’hai vince sugli umani, e su come le AI Art siano progredite ma non a tal punto da riuscire a disegnare correttamente una mano per la quale è necessario comunque l’intervento umano nei vari supporti digitali. In seguito, l’attenzione dall’arte si sposta al mondo del lavoro: «La paura della sostituzione umana, della meccanizzazione è già apparsa durante la rivoluzione industriale ottocentesca, basta pensare al luddismo» dice Morte Bianca e aggiunge: «Non si può pensare che un lavoro non verrà mai automatizzato perché c’è qualcosa che soltanto l’uomo può fare, che ciò che contraddistingue l’uomo è la creatività. Questo secondo me non è vero». Su questo replica Marco Merrino trovandosi in disaccordo, all’AI infatti manca quella capacità invece intrinseca nell’essere umano: «L’uomo può nobilitare gli errori compiuti. Questo mi è sempre piaciuto, come sbaglia l’umano e poi impara, il modo in cui riesce a vivere intorno all’errore». Continua Morte Bianca: «Tutti i mestieri saranno soggetti ad automazione. Non riguarda un gruppo esclusivo di mestieri. L’ultimo ad esserlo sarà quello dello psicologo per il quale occorrono implicazioni psicologiche». Nella misura in cui la rivoluzione delle AI si evolvendo, insostenibile è l’idea che si svolgerà per sempre uno stesso lavoro entrambi gli youtuber sono concordi nell’affermarlo. «Non abbiamo tutti solo una cosa che sappiamo fare che può essere usata solo in un contesto. Ma ogni cosa ci dà più skills» dice Merrino. Infine, MorteBianca conclude: Godetevi il presente non abbiate ansia del futuro, l’uomo non è mai stato bravo a prevederlo, non occorre fare previsione utopiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA