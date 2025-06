Etna Comics, sold out anche la terza giornata tra risate, musica e premi: corsa al biglietto per il gran finale col Cosplay contest

IL FESTIVAL

Oggi lo staff costretto a chiudere i botteghini, invitando gli appassionati rimasti fuori a tornare domani

Tutto esaurito già in tarda mattinata. Va sold out la terza giornata di Etna Comics 2025. Alle 13:00 lo staff è costretto a chiudere i botteghini, invitando gli appassionati rimasti fuori a tornare domani.

Un fiume di visitatori ha invaso i padiglioni de Le Ciminiere, che oggi hanno accolto il re dellacomicità surreale italiana, Maccio Capatonda, acclamato al suo passaggio tra i viali del centrofieristico e protagonista di un coinvolgente incontro con il pubblico.

Lunghe code in Potter Alley per il firmacopie di Francesco Vairano, doppiatore di Piton inHarry Potter e Gollum ne Il Signore degli anelli, Serena Riglietti, autrice delle copertineitaliane del maghetto con gli occhiali, e Giulio Rincione, giovane illustratore palermitano cheormai da anni è entrato nell’élite internazionale della nona arte.

Ovazione in Area Palco per il vincitore di X Factor 2018, Anastasio, nelle vesti di giurato delfreestyle contest tra rapper “Beat’n Comics”. Centinaia di fan lo hanno abbracciato tra unfirmacopie e l’altro del suo graphic novel e l’esibizione che lo ha visto intonare alcuni branidel suo nuovo album.

A chiudere la terza giornata l’undicesima edizione del Premio Angelo D’Arrigo “Ad alispiegate”, assegnato quest’anno al direttore generale del Museo Scienza e TecnologiaLeonardo Da Vinci di Milano, Fiorenzo Marco Galli. Sul palco, dopo il cantautore LucaMadonia e l’attrice Ester Pantano, la voce delle sigle dei cartoon più amati Giorgio Vanni, cheha trascinato il pubblico in uno spettacolo entusiasmante.

«Ci sono persone che hanno voglia di sognare e credere nei valori – ha detto Laura Mancuso,presidente della Fondazione Angelo D’Arrigo – e il direttore Galli è una di queste. Hariconosciuto fin da subito il valore di Angelo, quando lui era ancora in vita, e ha capito che inquello che faceva c’era qualcosa di speciale. Galli è stato il primo a esporre il deltaplano con cui Angelo ha sorvolato l’Everest e a comprendere il messaggio che, come Fondazione,continuiamo a raccontare».

«Ringrazio per questo premio – ha sottolineato Galli – , ancora più importante per l’amiciziache mi legava ad Angelo D’Arrigo. Era una persona straordinaria, così come lo sono quelledella Fondazione, con Laura in testa, che continuano a ricordarlo e a trasmettere i suoi valori.È stato un esempio per le nuove generazioni ed è importante proprio per i giovani raccontarenon soltanto gli eroi del passato, ma anche quelli del presente, come lui».