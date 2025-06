I Ghostbusters di Sicilia a Etna Comics: il fascino intramontabile degli “acchiappafantasmi” conquista anche i più giovani

IL GRUPPO

Quarantuno anni e non sentirli perché il segreto e rinnovarsi senza mai perdere il proprio fascino. A Etna Comics gli acchiappafantasmi, come sempre, conquistano tutti. “Parliamo di un cult intramontabile – spiega Simone Nicotra, presidente e responsabile Ghostbusters Sicilia – e ovviamente giovani e meno giovani ne restano affascinati. Molti ragazzi ci chiedono come far parte del nostro gruppo e noi siamo felici di dargli tutte le info necessarie. Intanto cercateci su Facebook come Gbs-gostbusters-sicilia”.

