La “Casa di Carta”? Potrebbe esserci la sesta stagione: Raquel Murillo “Lisbona” non dice no

la kermesse

Itziar Ituño, la protagonista della fortunata serie Netflix ospite di Etna Comics 2024

La sesta stagione de “La casa di carta” potrebbe diventare realtà. A lasciare la porta aperta a questa possibilità Itziar Ituño, rispondendo alle domande dei giornalisti a Catania, in occasione di Etna Comics 2024.

L’attrice spagnola, protagonista assoluta della fortunata serie tv distribuita da Netflix, nei ruoli dell’ispettore Murillo e Lisbona, e ospite di punta della kermesse, non ha escluso la possibilità che la serie, data ufficialmente per conclusa, possa invece continuare.

«Non lo so, non hanno chiuso le porte a questa possibilità – ha detto – . Nessuno mi ha ancora comunicato nulla. Magari in futuro ci proveranno, considerando il grande successo. Penso che ci sia la possibilità, ma non nell’immediato».

Si riaccendono così le speranze dei fan, dopo l’annuncio ufficiale secondo cui la quinta stagione sarebbe stata l’ultima.