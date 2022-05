Etna Comics, in anteprima nazionale il film Altavoce

Martedì 1 giugno, alle ore 18:00, il Festival Etna Comics ospiterà in Area Movie la presentazione, in anteprima nazionale, di “Altavoce”, il nuovo film di Massimiliano Russo, prod. Italia-Inghilterra Change of (He)Art, con Paola Roccuzzo (Transfert) Monique Cynthia Brown (Black Mirror) Sean Cronin (Mission Impossible: Rogue Nation) Nicola Diodati (Il commissario Montalbano) Luis Renzi, Massimiliano Russo (Transfert). Saranno presenti in sala, per un incontro con il pubblico, Massimiliano Russo e l'attrice Paola Roccuzzo. Modererà l’incontro Cateno Piazza.

