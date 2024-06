Paperino, così Etna Comics omaggia i 90 anni dell’icona Disney

FUMETTI

Presenti alla 12ªedizione dell’Etnacomics: Serena Colombo, Alessandro Pastrovicchio e Marco Gervasio hanno omaggiato uno dei personaggi cardine della famiglia Disney, Paperino e le sue tante varianti.“Questi personaggi hanno un’ereditá e questo è il loro valore più grande, hanno una personalitá che deve essere sempre tutelata”. Afferma la coordinatrice editoriale Disney e Panini Comics, Serena Colombo. Soffermandosi poi sul ruolo dei più giovani lettori: “I bambini di oggi sono lettori esigenti e al giorno d’oggi mantenerli attaccati alle pagine di un giornale è una bella sfida, ma è anche la nostra soddisfazione più grande”.Marco Gervasio, fumettista di Topolino ha svelato la sua preferenza per la versione Paperinik: “Per noi non è un supereroe, forse è più un giustiziere, ma è pur sempre Paperino quindi non va la notte sui tetti di Paperopoli a combattere il crimine, la notte dorme. Non è Batman, non è Spiderman, è Paperinik e dietro la maschera è pur sempre paperino”.“Con Viaggio nella luna volevo omaggiare il cinema di Georges Méliès e in particolare il suo capolavoro, non era un’ambizione facile perché si tratta di cinema muto – ha raccontato Pastrovicchio –. Approcciare e collegare due testi apparentemente così distanti non è per nulla scontato”.In sala erano presenti molti fan del personaggio, si è trovato spazio per alcune curiosità e possibili ritorni di grandi icone del passato: “C’è sempre voglia di ripescare i personaggi amati dai nostri lettori ma c’è anche tanta voglia di inventarne di nuovi.”

