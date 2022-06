Boom di assunzioni per i saldatori della Scuola di Metalmeccanica ItaForma

In Sicilia è presente una Scuola di Metalmeccanica che è diventata un punto di riferimento per centinaia di aziende metalmeccaniche di tutta Europa, che prenotato i corsisti formati dalla rinomata Scuola ITAFORMA.

In media il 96% dei corsisti della Scuola ITAFORMA trova lavoro entro un mese dalla fine del corso di formazione, infatti, diverse migliaia sono i saldatori, carpentieri e tubisti formati da ITAFORMA, che oggi lavorano in tutto il mondo.

La Scuola Professionale ITAFORMA è leader in Italia nella formazione di: Metalmeccanici, Saldatori, Carpentieri, Tubisti, Montatori. I corsi partono da zero, sono molto pratici e intensivi ed hanno l’obiettivo di preparare da subito al mondo del lavoro.

Al termine dei corsi i corsisti ricevono la Certificazione Internazionale o il Patentino Saldatore UNI EN ISO 9606, rilasciato dai migliori Enti di Certificazione Europei (tra questi, l’Istituto Italiano della Saldatura e RINA).

ITAFORMA, in Sicilia, dispone del più grande ed attrezzato Campus di Metalmeccanica d’Europa, più di 15.000 mq di officine, aule e laboratori allestiti con saldatrici, torni, seghe a nastro, calandre, ghigliottine, presse, archi sommersi e molte altre attrezzature industriali.

Il Centro di formazione ITAFORMA è aperto tutto l’anno, anche nel mese di agosto e dispone di Istruttori di altissimo livello, dei veri campioni nella metalmeccanica che da diversi anni si qualificano tra le prime posizioni delle Olimpiadi Italiane della Saldatura.

I corsisti di tutta Italia ed Europa giungono in ogni periodo dell’anno al Campus ITAFORMA, dove svolgono le lezioni e trovano l’alloggio, la mensa e i servizi di cui possono usufruire gratuitamente per l’intera durata del corso. La stessa Scuola ITAFORMA li propone alla sua vasta rete di aziende in cerca di operai altamente qualificati.

ITAFORMA è una delle più importanti e famose Scuole di formazione metalmeccanica nel panorama nazionale, vanta più di 700 collaborazioni attive con aziende di tutta Italia che quotidianamente chiamano per chiedere e prenotare i prossimi corsisti in uscita.

Ad esempio, per il prossimo mese le prenotazioni di saldatori da parte delle aziende sono state chiuse, perché tutti i corsisti che stanno partecipando al corso sono stati piazzati e sanno già dove andranno a lavorare.

Abbiamo intervistato il presidente della Scuola ITAFORMA, il dott. Ludovico Scollo: «Noi di ITAFORMA conosciamo molto bene il settore della Metalmeccanica, in quanto abbiamo iniziato più di 40 anni fa come azienda produttiva, sappiamo cosa serve alle aziende e cosa dobbiamo insegnare ai corsisti per essere subito pronti al lavoro. Il mondo della Metalmeccanica è in grande fermento in Italia, tantissime sono le aziende che cercano figure specializzate, non trovandole, in quanto molti professionisti vanno in pensione e non c’è un adeguato ricambio generazionale. I giovani degli ultimi decenni non hanno investito nella formazione in questo settore, quindi oggi c’è una grande carenza di metalmeccanici, anche se questa figura professionale è ben retribuita, spesso più di un laureato».

La Scuola di Metalmeccanica ITAFORMA svolge i seguenti corsi, che possono avere durata da 15 giorni a 2 mesi intensivi (di 8 ore al giorno):

Corso Saldatore TIG – Elettrodo – Filo Continuo;

Corso Tubista Industriale;

Corso Carpentiere – Montatore – Fabbro

